Непознатата история: Знаете ли, че руските дворяни са приспивали децата си с приказка за българска царкиня?

Знаехте ли, че руските дворяни през XVIII век са приспивали децата си с приказка за българска царкиня. Този любопитен факт разказа пред Actualno.com историкът проф. Пламен Павлов, който е специализиран в историята на Средновековна България, Византия и балканските държави. Той го даде като пример във връзка с "българското културно излъчване" в земите на днешните Русия, Украйна, Беларус. Примерът се наложи, тъй като новият руски посланик в Скопие Дмитрий Зиков каза в интервю за "Нова Македония", че просвещението и православната вяра са дошли за предците на руския народ от македонските земи, а не от българските.

Коя е царкинята?

Става въпрос за приказката за Персика, която е била популярна сред руските дворяни по времето на Петър I.

Проф. Пламен Павлов обясни, че оригиналното название на тази приказка е "Повест за царкиня Персика, дъщерята на цар Михаил Български".

Той добави, че това е приказна повест, макар и българският цар да е имал наистина дъщеря на име Персика.

"Това означава, че в Русия е занесена паметта за българския цар Борис Михаил. Виждаме, че в XVIII век там приспиват децата си с приказката за една българска царкиня", добави историкът.

