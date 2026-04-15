Нови открития за произхода на Христофор Колумб: Вероятно не е бил италианец

Учени предоставиха генетични доказателства, разкриващи произхода на известния изследовател Христофор Колумб. В продължение на много години се смяташе, че той най-вероятно е италианец, но това може да е невярно, съобщава Euronews.

Нови открития за произхода на Христофор Колумб

Екип от изследователи от лабораторията Citogen и университета Complutense в Мадрид твърди в своето проучване, че Колумб вероятно е произлязъл от галисийска аристокрация в Испания, по-специално от семейство Сотомайор. Нова глава в този дебат идва от гробница в Хелвес, град в провинция Севиля, където са погребани най-малко седем от преките потомци на изследователя.

Учените твърдят, че галисийският благородник Педро Алварес де Сотомайор, известен като Педро Мадруга, може да е пряк предшественик на семейство Колумб.

При анализ на ДНК-то на 12 индивида, ексхумирани от семейната гробница на графовете на Желвеш, учените открили, че двама от тях споделят общ генетичен материал, въпреки че историческите документи не потвърждават тази връзка. Единият е Хорхе Алберто де Португал, третият граф на Желвеш и правнук на Колумб. Другият е Мария де Кастро Хирон де Португал, графиня консорт от 17-ти век, която е влязла в семейството чрез брак и чийто произход е галисийски; тя е дъщеря на 9-ия граф на Лемос.

Анализът на учените недвусмислено сочи към Педро Алварес де Сотомайор. За да потвърдят това, те използвали така наречената техника на „виртуален нокаут“: когато на практика елиминирали Педро Мадруга от родословното дърво, генетичната връзка между двамата мъже изчезнала. Никой друг предшественик от стотиците анализирани не е произвел същия ефект.

Генетистката Изабел Наваро-Вера, технически директор на отдела за съдебна генетика на Citogen, използва масово паралелно секвениране на повече от 10 000 генетични маркера.

„Това е техника, която никога преди не е била използвана върху толкова древни останки, поне нищо не е публикувано за нея“, казва тя.

Изданието отбелязва, че хипотезата, че Колумб може да е бил Педро Алварес де Сотомайор или негов син, не е нова. За първи път е формулиран от историка Селсо Гарсия де ла Риега от Понтеведра в началото на 20 век.

Педро Мадруга е един от най-могъщите феодали на Галисия през 15-ти век. Той е контролирал обширна територия от замъка Сотомайор, разположен на брега на река Вердуго в провинция Понтеведра.

Учените подчертават, че хронологията е ключова за тази теория. Един човек си тръгва, друг се появява, но документираните им животи никога не се пресичат.

Освен това изследователите отбелязват, че текстовете на Колумб съдържат синтактични структури, типични за галисийско-португалски, които е трудно да се припишат на човек, за когото този език е роден. Гербът, предоставен му от католическите монарси, включва златни ивици, част от традиционната хералдика на Сотомайор.

Авторите на изследването са предпазливи в заключенията си. Те признават, че това са косвени доказателства, получени чрез потомци, а не от ДНК-то на Колумб, и че резултатите им изискват независима проверка. Въпреки това учените са уверени, че теорията им може да бъде потвърдена.

