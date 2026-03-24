Ново проучване пренаписва историята за крал Харолд, който губи Англия от Уилям Завоевателя

Трагичната история на Харолд Годуинсън, кралят, който губи Англия от Уилям Завоевателя в известната битка при Хейстингс през 1066 г., досега е била обект на множество документални филми, както и на игрални филми и телевизионни сериали в продължение на десетилетия. Последните изследвания обаче показват, че тази история може би се нуждае от преразглеждане.

Битката от 11-и век, която преобърна историята на Англия и Европа

Битката от 11-и век слага край на краткото царуване на Харолд, последния англосаксонски крал - след нея на власт в Англия идва Уилям, херцог на Нормандия, променяйки завинаги историята на Великобритания и Европа. Нов анализ на ръкописи обаче предлага различна перспектива за естеството на смазващото поражение на Харолд, пише румънското издание HotNews.

Традицията на „първия гост“ в Англия – какво носи късмет на дома през Новата година

Изтощителният 322-километров поход, който крал Харолд и неговите хора уж са изтърпели, преди да се сблъскат с норманите на Уилям, за който се смята, че е оставил англосаксонските войници изтощени и неподготвени за битка, всъщност никога не се е състоял. Поне така твърди Том Лисенс, професор по средновековна история и литература в Университета на Източна Англия. Вместо това, твърди ученият, войските са били преместени на юг по море.

„1066 г. все още е една от малкото дати, които почти всички знаят“, казва Рори Нейсмит, професор по ранносредновековна английска история в университета в Кеймбридж, който не е участвал в изследването на Лиценс.

„Това е повратна точка в английската история, когато един политически режим е победен и много бързо заменен от друг, с огромни последици за културната и институционална идентичност на кралството. Събитията от 1066 г. са следователно от решаващо значение за разбирането на всичко, което е последвало“, подчертава Нейсмит.

Sunday Roast - какво представлява английската неделна вечеря

Преоценка на историческите източници, свързани с битката

Идеята, че хората на Харолд са изминали близо 200 мили за 10 дни след трудно извоюваната си победа при Стамфорд Бридж в Северна Англия над водача на викингите Харалд Хардрада - друг претендент за трона - отдавна се струва малко вероятна на Лиценс и други историци, предвид изминатите разстояния.

Лиценс твърди, че историята за драматичния сухопътен поход е до голяма степен викторианска интерпретация, която е здраво утвърдена в научните изследвания. Тя произлиза от неразбиране на препратка в Англосаксонската хроника (разказ за важни събития от онова време на староанглийски) за това, че флотът на Харолд е бил „изпратен у дома“. Предишни интерпретации са тълкували фразата „изпратен у дома“ като „разпуснат“, което означава, че корабите уж са били изпратени обратно в домалните си пристанища. Докато е анализирал хрониката, Лиценс забелязва многократни препратки към думата „у дома“ като означаваща Лондон, където е бил базиран крал Харолд.

„Осъзнах, че когато пише „флотът се е върнал у дома“, това не означава, че е бил изпратен в различни пристанища. Флотът е бил изпратен у дома в Лондон“, обяснява той.

Същността е следната: Харолд първо повел флота си на север, където на 26 септември 1066 г. той успешно се сражавал с Харалд Хардрада и неговите викингски сили. След това се завърнал с флота в Лондон. „Вместо да изтощи хората си с този поход на юг – който, разбира се, се смятал за причина за поражението на англичаните – той имал възможност да им даде време за почивка“, подчертава Лиценс.

По-късно Харолд и някои от хората му пътували по суша на юг до Хейстингс, за да се срещнат с херцога на Нормандия. Лицензията твърди, че Харолд също е изпратил кораби до Хейстингс в опит да обкръжи Уилям от юг, но флотът пристигнал твърде късно, за да промени хода на опустошителната битка, която се разиграла на 14 октомври 1066 г.

Нейсмит е съгласен с това ново тълкуване. „Англичаните са имали голям флот и има достатъчно доказателства за корабоплаване по източното крайбрежие по време на Норманското завоевание“, каза той. „По-значителната роля на тези кораби в събитията от 1066 г. е напълно логична и демонстрира способността на Харолд ефективно да използва ресурсите си“, отбелязва експертът от Кеймбридж.

Нова светлина върху фигурата на трагичния крал

Дънкан Райт, преподавател по средновековна археология в университета в Нюкасъл, каза, че походът на английската армия на юг винаги е бил част от образа на Харолд, както се е утвърдил в романтичната литература.

Харолд е известен като последният англосаксонски крал, който смело се е борил срещу нашествениците, но чиито усилия в крайна сметка се оказали напразни. Този „марш“ е вдъхновил мащабни исторически възстановки, включително събитието през 2016 г., отбелязващо 950-годишнината от битката, в което са участвали 1066 души.

„Наистина, съвременните англичани остават много привързани към фигурата на „смелия неудачник““, каза Райт.

„Тази нова интерпретация показва дълготрайното наследство на това как викторианската епоха е разбирала миналото и как фрагментарна информация може да се превърне в исторически канон; когато поставяме под въпрос подобни традиции, можем да получим ценни нови разбирания за миналото“, добавя той.

Лиценс също така отбелязва, че новата интерпретация изобразява крал Харолд като компетентен командир, а не като безразсъден и импулсивен лидер: „Мисля, че това беше по същество въпрос на късмет. Харолд може би е бил победителят в този ден, а не Уилям.“

Историците опровергават и друга известна легенда, свързана с битката при Хейстингс. Известна сцена върху гоблена от Байо, изобразяваща битката от нормандска гледна точка, показва Харолд, улучен в окото от стрела. Всъщност, най-ранните източници описват Харолд като убит от четирима нормандски рицари.

Гобленът от Байо ще бъде донесен от Франция и ще бъде изложен във Великобритания за първи път по-късно тази година в Британския музей в Лондон.

Лиценс ще представи изследването си на конференция във вторник, 24 март, в Оксфордския университет, а също така ще включи труда в предстоящата си биография на крал Харолд.

Криминалисти обясниха поръчково убийство на английски свещеник преди 700 години