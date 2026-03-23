Витамин Ц при настинка: Предпазва ли ни наистина или всичко е една огромна заблуда

Витамин Ц е едно от най-емблематичните хранителни вещества в популярната култура на здравето, на което често се приписва способността да предпазва от настинки, да укрепва имунитета и дори да се бори със сериозни заболявания. Но макар да е от съществено значение за функционирането на организма ни, ползите му често се разбират погрешно или се преувеличават. Преди да се запасите с добавки, ето какво трябва да имате предвид.

Снимка: iStock

Какво е витамин Ц и защо тялото ми се нуждае от него?

Витамин Ц, известен още като аскорбинова киселина, играе няколко важни роли в организма. Той е мощен антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане. Витамин Ц поддържа имунните функции на организма, спомага за усвояването на желязото и участва в заздравяването на рани.

Витамин Ц помага и при синтеза на колаген, който свързва тъканите и е структурен компонент на венците и кожата. Тежък дефицит на витамин Ц води до състояние, наречено скорбут, при което тялото произвежда недостатъчно колаген и не може да свързва тъканите. В крайна сметка венците не могат да задържат зъбите и те падат, а кръвоносните съдове се разрушават, което води до вътрешни кръвоизливи.

Снимка: iStock

Хората не могат да синтезират витамин Ц. Трябва да го приемаме чрез храната си. По-голямата част от витамин Ц идва от зеленчуци (около 40%), плодове (19%) и от зеленчукови или плодови сокове (29%).

От химична гледна точка витамин Ц в добавките е идентичен с витамин Ц в храната. Организмът ви не може да направи разлика. Това, което липсва във формулите на добавките с витамин Ц, са фибрите, флавоноидите, другите витамини, минералите и фитохимикалите, които се съдържат в храната и които могат да действат в синергия с витамин Ц.

Снимка: iStock

Тези други съединения помагат за усвояването, осигуряват допълнителни антиоксиданти и заедно с витамин С носят ползи за здравето, които самият витамин не може да предостави. Исторически погледнато, моряците често са имали много ограничена диета и често са страдали от скорбут. Но ако имате балансирана диета, не се нуждаете от добавки с витамин Ц.

Какво лекува и какво не лекува витамин Ц?

Обикновена настинка

Витамин Ц се рекламира като средство за укрепване на имунната система. Той се счита за силен при превенция и лечение на обикновената настинка и грипа.

Снимка: iStock

Въпреки това, резултатите от преглед на всички доказателства показват, че редовното приемане на 200 mg или повече витамин Ц не намалява честотата на обикновената настинка. Редовното приемане на витамин Ц намалява продължителността, а при дози над 1000 mg може да намали тежестта на симптомите на обикновената настинка.

Когато витамин Ц се използва за лечение на обикновена настинка и се приема само в началото на симптомите, той не влияе на продължителността и тежестта. Някои проучвания са показали много ограничена полза при ежедневен прием преди заболяването, но ползата е била много малка.

Като цяло авторите са стигнали до заключението, че рутинният прием на витамин Ц не си заслужава, пише "Science Alert".

Сърдечни заболявания и инсулт

Снимка: iStock

Изследванията показват, че приемането на добавки с витамин Ц не променя риска от редица сърдечно-съдови заболявания, включително инфаркт (миокарден инфаркт), инсулт или стенокардия.

Едно проучване установява, че приемането на добавки с витамин Ц в доза над 200 mg дневно може да понижи систоличното кръвно налягане (горната стойност при измерване) с около 4 mmHg, а диастоличното кръвно налягане (долната стойност) – с около 2 mmHg. Това са много малки промени. Тези ефекти са сравними с редовните аеробни упражнения и може да не са клинично значими в сравнение с лечението с конвенционална медицина, което обикновено понижава систоличното кръвно налягане с поне 12 mmHg.

Рак

Има последователни резултати от множество проучвания, които показват, че приемането на добавки с витамин Ц не може да предотврати рака, включително рак на стомашно-чревния тракт, белия дроб, гърдата, простатата и дебелото черво.

Възможно ли е да се приеме прекалено много витамин С?

Снимка: iStock

Препоръчителният дневен прием (RDI) на витамин Ц за възрастни е 45 mg на ден. Можете да го получите от една малка чаша портокалов сок. Допустимият максимален прием на витамин Ц е 2000 mg дневно за възрастни.

Витамин Ц е водоразтворим и се извежда с урината, така че организмът не може да го съхранява. Това означава, че приемането на големи дози не носи никаква полза и всъщност може да причини здравословни проблеми.

При високи дози (над 2000 мг дневно) витамин Ц може да предизвика странични ефекти, вариращи от леки до сериозни. Известно е, че прекомерният му прием води до диария, гадене и коремни спазми. Той може също да допринесе за образуването на камъни в бъбреците при мъжете, но не и при жените.

За хората с хронично бъбречно заболяване витамин Ц може да бъде особено проблематичен, тъй като той се извежда от организма чрез бъбреците. Когато обаче бъбреците не функционират правилно, той може да се натрупва и да предизвика образуването на камъни в бъбреците.

Трябва ли да приемате добавка с витамин Ц?

За повечето хора таблетката с витамин Ц е ненужна. Ще получите достатъчно количество от добре балансирана диета, от храни като цитрусови плодове, горски плодове, домати, чушки, броколи и къдраво зеле, пише още "Science Alert".

Този материал не е заместител на лекарска консултация. Ако се почувствате зле, потърсете лекарска помощ и следвайте съветите на медицинските специалисти.