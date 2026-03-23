Магнитна течност, инжектирана директно в сърцето, може да ни спаси от инсулт

Милиони хора страдат от сърдечно-аритмично заболяване, наречено предсърдно мъждене, при което горните камери на сърцето или предсърдията, бият хаотично, вместо в плавен и координиран ритъм. При мнозина симптомите могат да бъдат леки – сърцебиене, умора или задух, но най-голямата опасност е нещо много по-сериозно – инсулт. В сърцето се намира малка торбичка, наречена ляво предсърдно ухо. Когато сърцето бие неравномерно, кръвта може да се събере и да застине в този джоб, вместо да тече нормално – а застоялата кръв има склонност да се съсирва.

Ако един от тези съсиреци се откъсне и достигне до мозъка, той може да блокира кръвообращението и да предизвика инсулт. Предсърдното мъждене увеличава вероятността от инсулт около пет пъти. Въпросът за изследователите е дали този джоб може просто да бъде премахнат от уравнението. Наскоро изследователите разкриват един възможен отговор – нова техника, тествана досега само върху животни, при която в сърцето се инжектира магнитно направлявана течност, която се втвърдява и запечатва трайно джобчето отвътре, пише "Science Alert". Ранните тестове върху плъхове и прасета сочат, че този метод един ден може да намали риска от инсулт при хора с предсърдно мъждене.

Как се лекува инсулт

Настоящите методи на лечение са ефективни, но не са съвършени. Днес на повечето пациенти се предписват лекарства за разреждане на кръвта, като например антикоагуланти. Тези лекарства намаляват способността на кръвта да се съсирва и значително понижават риска от инсулт.

Въпреки това, антикоагулантите имат и някои недостатъци. Те повишават риска от кървене, което може да бъде опасно за някои пациенти – особено за възрастните хора или тези с други заболявания, като язви на стомаха, хипертония, чернодробни или бъбречни заболявания и рак. Някои хора не могат да ги понасят или трябва да преустановят лечението поради усложнения, свързани с кървене.

Друга възможност е процедура, наречена оклузия на лявото предсърдно ухо, при която лекарите имплантират малко устройство, за да запушат ухото. Най-широко известните устройства се поставят с помощта на катетър и се разширяват като малък метален чадър, за да запечатат отвора. Тези устройства могат да бъдат ефективни, но не са съвършени. Тъй като формата и размерът на ухото варират значително при различните пациенти, твърдите импланти невинаги могат да осигурят пълно запечатване.

Понякога малко кръв може да проникне покрай краищата, а на повърхността на устройството могат да се образуват малки съсиреци. Частите, които задържат устройството на място, също могат да увредят сърдечната тъкан.

Новият подход

Новият подход, за който се съобщава, следва коренно различен път. Вместо да поставят твърд имплант, изследователите инжектират течност, реагираща на магнитно поле, наричана понякога "магнитофлуид", директно в лявото предсърдно ухо чрез катетър. Веднъж попаднала в кухината, външно магнитно поле помага за насочването и задържането на течността на място, така че тя да запълни цялото предсърдно ухо, дори и срещу силата на циркулиращата кръв.

В рамките на минути течността реагира с водата в кръвта и се превръща в мек "магнитогел", който запечатва кухината. Тъй като материалът започва като течност, той може да се адаптира точно към силно неравномерната форма на лявото предсърдно ухо на всеки пациент. Теоретично това му позволява да създаде по-пълно запечатване, отколкото конвенционалните твърди устройства.

Гелът също изглежда способен да се интегрира с вътрешната лигавица на сърцето, образувайки гладка повърхност, която може да намали вероятността от образуване на съсирек.

Окуражителни ранни резултати

Досега техниката е тествана само върху животни, пише "Science Alert". Изследователите първо оценяват концепцията върху плъхове, а след това преминават към експерименти върху прасета, което е важен етап в сърдечно-съдовата наука. В проучването върху прасета магнитогелът остава стабилен вътре в ухото в продължение на 10 месеца, без признаци за образуване на кръвен съсирек или изтичане. Вътрешната лигавица на сърцето нарасва върху повърхността на гела, създавайки непрекъснат, на пръв поглед здрав слой.

В сравнение с конвенционалните метални устройства за оклузия при прасета, магнитогелът образува по-гладка повърхност и предотвратява увреждането на тъканите, свързано с закачащите се израстъци. Не по-малко важно е, че изследователите не наблюдават вредни биологични ефекти при животните.

Прасетата се използват широко в сърдечно-съдовите изследвания, тъй като сърцата им много наподобяват човешките – сходни са по размер, структура и функция.

Фактът, че магнитофлуидът работи безопасно в сърцето на прасе, следователно предоставя ценно доказателство за концепцията. Но това все още не гарантира, че технологията ще бъде безопасна или ефективна при хора. Въпреки обещаващите резултати, техниката остава твърдо в експериментален стадий. Преди да могат да започнат изпитвания върху хора, изследователите трябва да демонстрират дългосрочна безопасност, да усъвършенстват начина на прилагане на материала и да гарантират, че той се държи предсказуемо при изследвания върху по-големи животни.

Има и някои практически проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Например, магнитният материал може да повлияе на сърдечните изследвания с ЯМР, което затруднява визуализацията на части от сърцето. Проблеми като този трябва да бъдат решени, преди да може да се използва при човешки пациенти. Освен това медицинските изделия трябва да преминат през множество тестове, така че вероятно ще минат много години, преди да може да се използва в реални лечения.

Ако в крайна сметка технологията се окаже безопасна и ефективна при хора, тя би могла да предложи нов начин за предпазване на хората с предсърдно мъждене от инсулт.

Течността за запечатване, подавана чрез катетър, може да се превърне в алтернатива за пациенти, които не понасят антикоагуланти, и да преодолее някои от ограниченията на съществуващите устройства за оклузия. Като се има предвид, че предсърдното мъждене засяга десетки милиони хора по целия свят, дори скромни подобрения в превенцията на инсултите биха могли да окажат съществено влияние върху глобалното здравеопазване.

Засега магнитният гел остава лабораторна иновация, а не клинична терапия, пише "Science Alert". Но той подчертава как напредъкът в науката за материалите и биомедицинското инженерство отваря нови възможности за справяне с едно от най-устойчивите предизвикателства в кардиологията.