Откриха връзка между демографските тенденции и кръвните инфекции

Демографските промени влияят върху всички социални сфери, включително и върху здравеопазването. Изучаването на връзката между явленията помага за подобряването на качеството на здравните услуги и ефективността на лечението на пациентите. В наши дни от особено значение е антимикробната резистентност (AMR), която е сериозна заплаха за общественото здраве. Разбирането как демографските промени влияят върху честотата на инфекциите е от решаващо значение за разработването на ефективни стратегии за превенция и контрол.

Ново изследване

Ново изследване, ръководено от учени от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина (LSHTM) и публикувано в списание PLOS Medicine, установява, че застаряването на населението в Европа може да доведе до увеличаване на случаите на кръвни инфекции, причинени от лекарствено устойчиви бактерии, през следващото десетилетие, предаде БГНЕС.

Екипът, ръководен от проф. Гуен Найт, анализирал над 12 милиона резултата от кръвни изследвания, събрани от 29 европейски държави за периода 2010–2019 г. На базата на тези данни учените прогнозирали промените в честотата на лекарствено устойчивите кръвни инфекции до 2050 г., като взели предвид възрастта и пола на населението.

Резултатите показват, че инфекциите, причинени от резистентни бактерии, вероятно ще се увеличават, като между държавите и между видовете бактерии се очакват значителни различия. Най-голям ръст се прогнозира сред възрастните хора, особено над 74 години, както и сред мъжете при повечето комбинации от бактерии и антибиотици. Учените предупреждават, че моделите, които не отчитат възрастта и пола, подценяват реалния риск.

Строги мерки

Дори при прилагането на строги мерки за обществено здраве, постигането на целта на ООН за 10% намаляване на резистентните инфекции до 2030 г. ще бъде възможно само за около две трети от изследваните комбинации бактерии и антибиотици.

„Нашето изследване показва, че бъдещата тежест на лекарствено устойчивите инфекции няма да бъде еднаква навсякъде — ще има значителни различия между държавите, възрастовите групи и между половете“, обясни проф. Гуен Найт, съдиректор на Центъра за антимикробна резистентност към LSHTM и водещ автор на проучването.

„Най-рязко увеличение очакваме при по-възрастните хора, особено над 65 години. Самото предотвратяване на по-нататъшно нарастване на инфекциите вече би било голямо постижение за общественото здраве“, каза Найт.

Пълна картина

Тя добави, че съчетаването на различни демографски и инфекциозни данни дава по-пълна картина:

„Възрастта и полът рядко се разглеждат в прогнозите за антимикробна резистентност, но те са ключови фактори за това кой е най-засегнат. Когато ги комбинираме с демографските тенденции, става ясно колко трудно ще бъде да се обърне нарастващата честота на кръвните инфекции в Европа“, каза още експертът.

Съавторът д-р Катрин Мур подчерта: "Това е голяма крачка напред в разбирането как възрастта и полът ще повлияят върху тежестта на лекарствено устойчивите инфекции в различните европейски страни. Това знание ще ни помогне да проектираме интервенции, насочени към най-застрашените групи, с цел намаляване на смъртността и заболеваемостта, свързани с тези инфекции."

