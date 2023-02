Откриха златно мънисто на 1600 години (СНИМКИ)

Мънистото е открито от Халел Фейдман, който пресява пръст от римска постройка, открита при разкопките на "Поклонническия път" в район извън южните стени на Стария град на Йерусалим, известен като Давидовия град.

Директорът на Службата за антики Ели Ескусидо заяви, че дори и днес мънистото би било трудно за изработване.

"Дори с днешните напреднали технологии създаването на нещо подобно би било много сложно", казва Ескусидо. "Внимателното разглеждане на този предмет изпълва човека с дълбоко възхищение от техническите умения и способности на тези, които са живели много векове преди нас."

Поклонническият път включва древно стълбище, водещо се към Храмовия хълм. По пътя има ритуални бани и водни канали, където милиони евреи са се потапяли ритуално преди да отидат на Храмовия хълм. За първи път той е открит от общински работници, които ремонтират канализационна тръба през 2004 г.

