Продължителността на дните се променя и причината вероятно е дълбоко в Земята

Хората са организирали живота си около 24 часа, които съставляват денонощието. Но в действителност продължителността на денонощието на Земята – продължителността на цикъла, в който се случват денят и нощта – е средно малко по-кратка: тя продължава приблизително 23 часа, 56 минути и 4 секунди. Това е времето, необходимо на нашата планета да се завърти напълно около оста си – феномен, известен като звезден ден.

Това е критерият, който сме възприели, за да живеем живота си, неотклонно следвайки тиктакането на часовника. И сме направили това, защото нашата планета е голяма, люлееща се топка, която се върти около Слънцето със 107 000 километра в час. Около Земята на свой ред се върти голям спътник, който упражнява собствено гравитационно привличане, което означава, че това въртене не е равномерно и невинаги се случва в рамките на 24 часа.

ОЩЕ: Земята се движи към 25-часово денонощие, тъй като въртенето ѝ се променя

През цялата ни история науката е успяла да намери причини, поради които продължителността на деня може да варира. Луната се отдалечава от Земята със скорост от 3,8 см всяка година, което прави дните ни малко по-дълги, около 1,72 милисекунди на век. Дори в краткосрочен план човечеството може да допринесе дните да станат малко по-дълги, като намали количеството вода, уловено в ледниците и полярните шапки, докато се топят поради изменението на климата. Но била открита мистериозна вариация в продължителността на звездния ден между 3 и 4 милисекунди, в мащаб до хилядолетия, която била малко по-трудна за определяне... досега.

Something in Earth's Core May Be Altering The Length of Days https://t.co/knY5CVbqsZ