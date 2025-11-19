Проучване: Стопаните на котки са изправени пред висок риск от шизофрения

Притежаването на котки е свързано с шизофрения разстройства и психотични преживявани. Проучването "Систематичен преглед и мета-анализ“ твърди, че собствениците на котки имат почти два пъти по-голям риск от развитие на шизофрения. Основният заподозрян е паразитът Toxoplasma gondii, който се предава на хората от котки. Според изследователите до 70% от собствениците на котки може да го носят, без да го осъзнават.

Паразитът

Снимка: iStock

Паразитът засяга не само имунната система, но и самия мозък – променя емоциите, мислите и дори поведението. За хора, склонни към психическа нестабилност, това може да се превърне в проблем, който ги тласка към психически сривове. Днес този проблем го наричаме токсоплазмоза. В Древен Египет са го наричали „Бастет – богинята, която те превръща в послушен слуга“.

В научно изследване се анализират данни от цял свят в рамките на повече от 40-годишен период (1980-2023), за да се разгледа как котките като домашен любимец влияят на риска от развиване на шизофрения. Сборните резултати показват, че при хората с котки има до 2,24 пъти по-голям риск от психични заболявания като шизофрения.

Този риск е най-висок при децата. Причината за това се крие в паразита Toxoplasma gondii (T. gondii), който се появява в изпражненията на котките. Паразитът, при потенциално навлизаме в човешкия организъм, води до токсоплазмоза. Макар и такава инфекция да не се проявява със силни симптоми и да не изисква лечение при зрял човек, отслабеният организъм или недоразвитата имунна система могат да пострадат сериозно от нея, проявявайки треска, проблеми с дишането, припадъци, мускулна слабост.

Домашните котки са едни от най-опасните преносители на T. gondii – в стомашно-чревната система на една котка липсва ензимът delta-6-desaturase, който при други бозайници предотвратява размножаването на паразита. Това позволява на T. gondii да снася яйца, които впоследствие се прехвърлят в изпражненията в котешката тоалетна. Котките впоследствие заравят това, което са изхвърлили и по козината и лапите ѝ остават яйца, които в някакъв момент могат да достигнат и човешкия организъм. Малките размери на тези паразити им позволяват да преминат през кръвно-мозъчната бариера, където започват да увреждат мозъчното развитие.

Котките са вторият най-често срещан вид животни, които се взимат за домашни любимци. Макар и да са обичани животни, които носят радост на много семейства, съществува реален риск за здравето от тях, особено що се отнася до деца и бременни жени. Бъдещите майки могат да предадат T. gondii на децата си, което увеличава риска от трайни психични увреждания.

