Римляните се завърнали в Помпей след изригването на Везувий

Римският град Помпей е бил мястото на една от най-големите трагедии на Античността. Между 10 000 и 20 000 души са живели в него през 79 г. сл. Хр. Когато близкият вулкан Везувий изригнал, Помпей (и повечето от жителите му) били погребани под пепел. Градът бил разрушен почти мигновено; хиляди хора загинали. Градът, включително сградите му, бил запечатан под слой пепел и изглеждал недокоснат до повторното му откриване през XVI век.

Сега италиански археолози са открили доказателства, че оцелелите са се завърнали в опустошения град много по-рано.

Габриел Цухтригел, генерален директор на археологическия парк „Помпей“ и съавтор на изследване, публикувано в E-Journal of the Excavations of Pompeii, казва, че след изригването Помпей се е превърнал не толкова в истински град, колкото в „несигурна и сива агломерация“, вид лагер или фавела.

Улица в Помпей. Abderrahman Ait Ali / CC BY-SA 2.0

Цухтригел, археолог и съавтор на ново проучване, публикувано на 6 август в E-Journal of the Excavations of Pompeii, заяви, че първоначалното разрушение на града през 79 г. сл. Хр. е „монополизирало паметта“. Предишни следи от повторното заселване на Помпей, добави той, са били известни на изследователите, но също така до голяма степен са били игнорирани.

Оцелели и мародери

Някои експерти и по-рано са предполагали, че хората са се върнали в Помпей след изригването на Везувий. В края на краищата, това е бил един от най-големите градове в Римската империя. Но е имало малко доказателства в подкрепа на тази идея.

Предишни разкопки са унищожили голяма част от тези възможни доказателства в бързината си да достигнат до римските останки. Съвременните археолози знаят по-добре и оценяват важността на опазването, но ранните археолози са искали само да се доберат до артефакти и сгради. С толкова много останки, погребани под пепелта, е трудно да ги виним, но подходът им означава, че са унищожили много по-фини доказателства в работата си.

В днешно време повечето доказателства за заселването след изригването вероятно са заличени. „Слабите следи от повторното заселване на обекта бяха буквално премахнати и често пометени без никаква документация“, казва Цухтригел.

Етруски храм на Аполон в Помпей Mark de Nijs / CC BY-SA 4.0

Новите разкопки са проведени в Insula Meridionalis, южната част на древния център на Помпей. Руините са се нуждаели от известна консервационна работа и именно по време на тази работа са били открити свидетелствата.

Първото ниво е било до голяма степен засипано от изригването. Но хората са имали достъп до горните етажи. От тези горни етажи са можели да достигнат до долните нива отвътре. Все едно целият град е бил преместен с един етаж надолу. Приземният етаж е станал мазе, а прозорецът на горния етаж е бил входна врата.

Изследователите са открили доказателства, че хората са превърнали бившите приземни етажи в изби с пещи и мелници и са използвали горните етажи за жилищни нужди. Но няма следа от организирана система. Това вече не е бил римски град; това е бил неорганизиран и вероятно беззаконен регион.

Римска фавела

Помпей след изригването сигурно е бил неорганизиран. Хора от Помпей и околностите вероятно са дошли да търсят в пепелта оцелели или (по-вероятно) ценности, които биха могли да използват. Предишно изследване показва, че много от оцелелите в Помпей (и близкия Херкулан, който също е бил унищожен от изригването) са се преселили по южното италианско крайбрежие, на места като Неапол или Путеоли. Но някои от хората в града не са имали къде другаде да отидат, нито са имали средства да се заселят някъде другаде. Възможно е да е имало и мародери, макар че това е трудно да се докаже.

„Последният ден на Помпей“. Karl Bryullov / Public Domain

„Благодарение на новите разкопки картината вече е по-ясна: след 79 г. Помпей се завръща, по-малко като град, повече като несигурна и сива агломерация, един вид лагер, фавела сред все още разпознаваемите руини на стария Помпей“, казва Габриел Цухтригел.

Трудно е да се каже колко хора са се върнали в града. Но изненадващото е, че това не е било само временно, за година или две. Някои хора са живели в Помпей до пети век, когато градът е изоставен завинаги. Той никога не се е възстановил, но все пак е бил селище. Въпреки че засега е трудно да се каже какъв вид селище е бил.

Причината за пълното изоставяне на Помпей най-вероятно (познахте) е било друго вулканично изригване. През 472 г. Везувий изригва отново. Археолозите подозират (макар че все още не могат да го докажат), че това изригване е разрушило това, което е останало от фавелата.