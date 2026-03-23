Семенна течност от сьомга за красота или за сакатлък (СНИМКА)

От 2014 г. южнокорейските козметолози активно използват нова съставка за подмладяване на кожата – PDRN, или полидезоксирибонуклеотид. Тя се извлича от сперма от сьомга. Ефективността ѝ при подмладяване на кожата е сравнима с тази на екстракт от охлюви и екстракта от ориз, твърдят дерматолозите. Те твърдят, че използването на ДНК от сперма от сьомга насърчава обновяването на клетките, повишава еластичността и плътността на кожата и ускорява заздравяването на рани. Препаратът се прилага с инжекции при това не само в лицето, но и в корема, бедрата, задните части и други области, изискващи стягане, включително врата.

Парабени вреда - каква е тя и защо да ги избягваме

Мода от Холивуд

Холивудските актьори активно рекламират този нов продукт. Например, звездата от „Приятели“ Дженифър Анистън опитва всичко за подмладяване, а рибената сперма е сред любимите ѝ. В интервю актрисата призна, че използва крем и маска, съдържащи тази съставка. Съветът ѝ беше последван от кралицата на скандалите и бившата съпруга на Кание Уест, Ким Кардашиян.

Как се извлича

В интервю за таблоида The Sun, британската козметичка Фиона Рос обяснява в какво се процедурата: "Когато хората чуят за „сперма“ от сьомга, може да им се стори малко странна концепция, но това не е точно сперма. ДНК-то първоначално се получава от мляко от сьомга или пъстърва, ядрото се отстранява и от него се извличат полинуклеотиди. Не става въпрос само за инжектиране на рибена „сперма“ в лицето – това е сложен коктейл от молекули“, обясни експертът.

Всяка компания и предприятие има свои собствени методи за пречистване на този компонент и не ги споделя открито. "За съжаление, винаги е малко загадка как точно се получават суровините. Производителите ни уверяват, че всички компоненти са пречистени и вредни вещества не попадат в продукта", коментират експерти.

Принцип на действие

„Такива продукти са способни да възстановяват човешките клетки. Клетките се обновяват и кожата става по-млада. Тези продукти се използват и в трихологията за възстановяване на растежа на косата. Те не са алтернатива на други козметични процедури, но имат място в нея“, обяснява козметичката Котова. По време на приготвянето продуктът преминава през пет-, шест- или седемстепенен процес на пречистване. Това премахва хормони и генетичен материал, обяснява друг дерматолог Татяна Балирано. Специалистите уточняват, че продуктите, съдържащи полинуклеотиди, не могат да се считат за алтернатива на ботокса: ботулиновият токсин има различен механизъм на действие и полинуклеотидите няма да намалят мускулната активност.

Странични ефекти

Всеки препарат на протеинова основа може да има странични ефекти. Най-опасният от тях е алергичната реакция, сред които може да е отток на Квинке, който е животозастрашаващ.

😰A new beauty trend from Russia is spiraling out of control: women are massively injecting “salmon sperm” into their faces in hopes of rejuvenation



Cosmetologists promise quick results and wrinkle reduction, but in reality many end up with severe swelling that lasts for months.… pic.twitter.com/K4VOF2Ib0G — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

„Въпреки че се казва, че екстрактите от „сперма“ от сьомга са подходящи за хора по отношение на клетъчния им състав, алергична реакция е възможна. Това може да се прояви като подуване, зачервяване, болезненост, треска или друга индивидуална реакция“, предупреждават експертите. Освен това, прилагането на препарата може просто да не подейства. Поредица от неуспешни случаи на инжектиране на препарата на регистрирани в Русия.

„Всеки човек остарява по различен начин. При някои този механизъм за клетъчна регенерация се задейства и наблюдаваме подмладяващ ефект. Ако обаче хормоналният баланс на човек се е променил и той остарява заради това, може да няма забележим резултат“, обясняват още дерматолозите.

Да обичаш себе си

Времето, в което живеем предлага множество начини - препарати и процедури, които да забавят стареенето и да запазят младежкото излъчване. В стремежа си за красота много жени предприемат рискове, свързани със здравето, а понякога и с живота им. Преди дни млада жена загуби живота си след козметична процедура - това не е първият и, за съжаление, може би няма да е и последният трагичен случай. В стремежа към съвършенството е добре да не забравяме, че животът и здравето трябва да са над всичко.

Снимки: Getty images/iStock