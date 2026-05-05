Учени: Най-големият водопад не се намира на сушата - нито се вижда, нито се чува

Най-големият водопад на Земята не се намира на сушата, а в океана - между Исландия и Гренландия. Става въпрос за катарактата на Датския проток, подводен поток, който се спуска на дълбочина над две мили и се простира на приблизително 3,5 километра. Това съобщава изданието Earth.com.

За разлика от други известни наземни водопади, това явление е невидимо или чуто. То се случва под повърхността, без гръмотевици, плисъци или мъгла. Корабите, преминаващи над тази област, не съобщават за външни признаци на мощния поток.

Най-големият водопад в света

Механизмът за образуване на подводни водопади се различава от класическия. Докато на сушата водата пада поради рязка промяна в терена, в океана разликите в плътността играят ключова роля. По-студена, по-солена вода от северните морета се спуска под по-топлите, по-леки маси на Атлантика, движейки се по морското дъно.

Този поток се ускорява, когато достигне подводен хребет, което създава ефект на „скала“, през която водата се спуска бързо надолу. Резултатът е най-големият водопад на планетата.

Учените потвърдиха съществуването на катаракта в Датския проток преди няколко десетилетия. Те анализираха температурните и соленостните профили. Данните разкриха плътен поток от вода, движещ се от Северно море към Атлантическия басейн.

Смята се, че всяка секунда през този подводен водопад преминават над 3,2 милиона кубически метра вода. Този обем надвишава вливането на река Амазонка в океана. Потокът е част от Атлантическата меридионална циркулация (AMC) - глобална система от течения, която пренася топлина, кислород и хранителни вещества по цялата планета.

Формирането на тази структура се свързва с ледниковия период, който е продължил приблизително преди 17 500 до 11 500 години. През този период ледниците са образували подводни пади и хребети, които сега определят посоката на движение на водата. Тези структури впоследствие са били подсилени от вулканична дейност и океански течения.

Изследователите отбелязват, че изменението на климата може да повлияе на този процес. Промените в температурата и солеността на водата могат да забавят или ускорят течението, което би могло да повлияе на климатичните условия в различни региони, особено в Европа.

Въпреки мащаба на явлението, то все още не е напълно документирано. Учените използват автономни подводни апарати, сензори и сателитни наблюдения, за да проследяват промените и да разбират по-добре динамиката на течението.

Катаркът в Датския проток играе жизненоважна роля в климатичната система на Земята. Той насърчава движението на студените води на юг, позволявайки на по-топлите течения, по-специално Гълфстрийм, да се движат на север.

