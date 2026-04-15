Учени откриха забравен ядрен бункер под леда на Северна Гренландия

По време на научен полет над Северна Гренландия, изследователи се натъкнаха на неочаквано откритие: под дебел лед били открити останки от изоставена американска военна база от Студената война, за чието съществуване малцина знаели. EcoNews съобщава.

Забравеният ядрен бункер на Северна Гренландия

През април 2024 г. учените са тествали радарно оборудване, като са сканирали ледения щит на Гренландия. Според изследователите, в определен момент на радарните екрани са се появили отчетливи геометрични линии, рязко контрастиращи с естествената структура на леда.

„Търсехме долния ръб на леда и изведнъж се появи Лагер Сенчъри“, казва криосферният учен Алекс Гарднър.

Въпросното съоръжение е Camp Century, военна база, построена през 1959 г. от Инженерния корпус на армията на САЩ. Тя е била издълбана директно в ледник и неофициално е била наричана „градът под леда“. Както отбелязва изданието, съоръжението е служило не само за изследване на възможността за обитаване в Арктика, но е било и част от тайната програма Project Iceworm, която е предвиждала потенциалното разполагане на ядрени ракети в тунели, издълбани в хилядолетен лед.

За да поддържат работата на базата, те дори използвали ядрен реактор PM-2A, който генерирал електричество и топлина. Учените отбелязват, че този факт е особено показателен: цялото съоръжение, включително ядрената инсталация, по същество е било оставено под слоеве лед, за които тогава се е смятало, че са стабилни и постоянно нарастват.

След затварянето на базата през 1967 г., нейната инфраструктура е била погребана под лед. Проучвания на НАСА показват, че на мястото са останали десетки хиляди галони дизелово гориво, милиони галони отпадъчни води и неопределено количество радиоактивни отпадъци и токсични химикали.

В момента тези материали остават изолирани под дебел слой лед, но учените отбелязват, че тази ситуация може да се промени поради глобалното затопляне.

„Основният въпрос не е дали тези отпадъци са опасни днес, тъй като са скрити под дебел слой лед. Въпросът е дали ледът на Гренландия ще продължи да действа като замразител или затоплянето в крайна сметка ще наруши този баланс“, се казва в публикацията.

Освен това, дори без активно топене, ледникът не е неподвижен. Наблюденията показват, че той постепенно се движи, измествайки и деформирайки структурите вътре. Това означава, че останките от основата могат да променят позицията и състоянието си под влияние на движението на леда.

