Ураганът Иън "изсмука" водата от Тампа Бей (ВИДЕО)

Докато ураганът бушува над Флорида, нивото на водата в залива Тампа спадна с почти 2 метра. А някога оживеното пристанище приличаше повече на пустиня – хората можеха не само да видят, но и да се разходят по дъното на плиткия естуар. Подобен феномен е наблюдаван не само тук, но и в пристанища и плажове по западното крайбрежие на Флорида.

. @NOAA 's #GOESEast satellite is continuing to closely monitor #HurricaneIan as the sun sets over the southeastern U.S. #Ian remains a major Category 3 #hurricane as of 8 pm EDT tonight. Get the latest: https://t.co/FYrreOueMf #FLwx https://t.co/6CSOxUyngo pic.twitter.com/RxbexVRK7l

Учените предупреждават, че разходките по тинестото дъно на залива не са добра идея. Изследователите обясняват, че водата, която е била изсмукана от залива, в крайна сметка ще се върне обратно, което може да е опасно за хората. Този ефект на изсмукване на водата се нарича обратен прилив на буря.

Check out all that lightning in #HurricaneIan’s eye wall. The lightning can be seen thanks to the Geostationary Lightning Mapper on GOES-16. ⚡️@foxweather pic.twitter.com/f8ZjjMhAZ5