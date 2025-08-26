Борисов, Радев, Пеевски - с какви вероятности биха се явили на избори? Коментар на Теодор Славев (ВИДЕО)

Ако трябва да сме обективни, трябва да кажем, че подобно напрежение между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2 е имало винаги. От гледна точка на баланса на властите, винаги е добре да има допълнително ниво на легитимност. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Теодор Славев, коментирайки искрите, които прехвърчат между президента Румен Радев и правителството по отношение на назначаването на ключови позиции в МВР и ДАНС.

"Трупа се напрежение"

Въпросът е как правителството и президентът, когато правят предложения, ги мотивират. Това трябва да става по процедура, която да е прозрачна. На мен ми се струва, че в момента и двете институции не дават достатъчно прозрачност. Сякаш основният принцип на тези назначения е лоялността един към друг, посочи Славев.

Напрежението се трупа - социално, икономическо. Случаи, които не са свързани, зад тях прозира корупция. Има повтарящи се протести, включително с безводието. Тези процеси се трупат за правителството и то не съумява да отговори на тези проблеми. От другата страна, е приемането на еврото. Трудно биха се срещнали различните протести на площада предвид и геополитическата ситуация. Сега предстои и вот на недоверие към правителството и се надявам вносителите да го подготвят компетентно, защото предходните бяха потресаващи. Ще се трупа напрежение, но коалицията изглежда стабилна към момента. Интересно е дали мнозинството може да се разбие по отношение на Антикорупционната комисия, тъй като Пеевски иска да я закрие. Всичко се трупа и е много вероятно да се пише на сметката на управляващите - без значение дали ще бъде това на президентските избори, или на предсрочните парламентарни избори. Тепърва предстои да се представи и Законът за държавния бюджет през октомври, но бюджетният дефицит и сега расте стремглаво, стана ясно още от думите на Теодор Славев.

Ако Борисов и Пеевски се явят на президентските избори с това правителство, много е вероятно да ги загубят. Възможно е да се предизвикат предсрочни избори преди президентските, за да се види каква ще е реакцията на Радев: той ще трябва да прави служебен кабинет или ще трябва да се яви с партия. Става сложно в такава ситуация. Трудно успяват управляващите да убедят обществото, че заслужават подкрепа, каза политологът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.