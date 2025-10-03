Без ток: Села в Кюстендилско на тъмно заради лошото време

Села в община Кюстендил са без ток заради аварии по електропреносната мрежа в следствие на валежите от мокър сняг, каза за БТА оперативният дежурен в Община Кюстендил.

Към момента без ток са селата Богослов, Гюешево, Радловци Лисец, Драговищица, Гърляно, Ръсово, Бобешино, Ломница, Мазарачево, Долно Уйно, Чуденци, Котугерци, Полетинци и Горановци. Екипите на електропреносното дружество са уведомени и се очаква около обяд електричеството да бъде възстановено, посочи дежурният.

Няма затворени пътища и наложени ограничения в движението за област Кюстендил, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) Кюстендил. В района на Стражата, по пътя между Кюстендил и Радомир, вали слаб сняг, на останалите места вали дъжд. Снежната покривка е около 5 см, но пътят е почистен. През нощта са работили пет машини, посочиха от ОПУ.

