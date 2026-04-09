Кюстендил почете с изложба първите залесявания в града

Кюстендил почете с фотодокументална изложба 160-годишнината от рождението на Йордан Митрев, оставил трайна следа в природата, историята и идентичността на града. Фотодокументална изложба, посветена на живота и делото на Йордан Митрев и първите залесявания в Кюстендилско, беше открита днес в салона на Възрожденското училище в Кюстендил.Експозицията е организирана от Регионалната дирекция по горите и Държавен архив – Кюстендил и е част от инициативите по повод традиционното отбелязване на Седмицата на гората.

На събитието кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов поздрави организаторите и официално откри изложбата, като подчерта значимостта на делото на Йордан Митрев за развитието на града.

В словото си кметът акцентира, че Йордан Митрев е завещал на Кюстендил безценния лесопарк Хисарлъка, а именно благодарение на създадената борова гора днес Кюстендил е разпознаваем като град с изключителни условия за климатолечение и здравен туризъм.

„Благодарение на боровата гора климатолечението в Кюстендил е факт. С гордост можем да кажем, че след повече от 35 години вече отново имаме издадена книга за климатолечение, в която Кюстендил заема достойно място“, подчерта инж. Атанасов, като изрази признателност към всички специалисти, работещи в горския сектор.

Кметът отбеляза и важна стъпка в подготовката на бъдещи кадри за сектора – през миналата година в Професионалната гимназия по селско стопанство беше реализиран първият прием в паралелка по горско стопанство.

„Това е голяма заявка за бъдещето и съм убеден, че със съдействието на РДГ, ДГС и ДЛС тази паралелка ще се утвърди. Имаме добрия пример на Банско“, допълни кметът.

В експозицията са включени уникални фотографии от хълма над Кюстендил преди залесяването му, кадри от самото залесяване, както и снимки на Йордан Митрев, проследяващи неговия живот и професионален път.

Йордан Митрев е роден в Кюстендил през 1866 г. и съчетава местния борбен дух с европейска експертиза. След обучение в Ломската гимназия, Земеделското училище в Садово и специализация при френския лесовъд Феликс Вожли, през 1891 г. той започва най-значимото си дело – за едно десетилетие под негово ръководство са засадени над 1200 декара борови култури.

Делото му обхваща не само лесопарк Хисарлъка, но и широки територии в региона – от границите със Сърбия и Северна Македония до различни части на Кюстендилско.

Днес зелената корона на Хисарлъка и боровите масиви около града остават живо доказателство, че делото на Йордан Митрев продължава да носи полза за природата, здравето и бъдещето на Кюстендил.