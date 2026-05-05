Дългогодишният учител в Тетевен Мария Милева навърши 90 години

На 4 май в НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен бе организирано специално тържество по случай 90-та годишнина на Мария Милева – дългогодишен учител, оставил незаличима следа в сърцата и съдбите на поколения млади хора, които и до днес пазят спомена за първите ученически трепети и уроци.

Програмата на събитието включваше няколко музикални изпълнения от учениците на НУ „Хаджи Генчо“, сред които имаше рецитал на стихотворения на г-жа Милева.

Сред гостите на събитието беше и кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, която е бивша ученичка на г-жа Милева. В своя емоционален поздрав д-р Бояджиева отправи пожелания за крепко здраве, душевен мир и благоденствие. Тя връчи плакет и поздравителен адрес по повод значимата годишнина.

Девет десетилетия житейски път са повод за дълбоко уважение и признателност – време, изпълнено с труд, отдаденост, мъдрост и достойнство. Вашият живот е не само лична история, но и част от духовната памет на всички нас, каза кметът на Тетевен.

Като дългогодишен учител Вие сте оставили незаличима диря в своите ученици. С търпение, всеотдайност и обич ни въвеждахте в света на знанието, възпитавахте ценности и изграждахте личности. За мен е особена чест да бъда сред Вашите ученици и да нося спомена за Вашата грижа, строгост и вдъхновение като мой класен ръководител, подчерта д-р Бояджиева.

Вашият пример е ярко доказателство, че учителската мисия не е просто професия, а призвание – отдаденост, която остава във времето и продължава да живее чрез успехите на Вашите възпитаници, каза още д-р Бояджиева.

Г-жа Милева беше поздравена и от директора на НУ „Хаджи Генчо“ – г-жа Ирена Филипова, д-р Иваничка Буровска - началник на РУО-Ловеч, г-жа Светла Христова – ст. експерт ОНЕ към РУО – Ловеч, учители, ученици, близки и др.