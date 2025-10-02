ОУ "Георги Бенковски" в село Черни Вит отбеляза 40 години музикално обучение

На 1 октомври, когато се отбелязва Световният ден на музиката, училището в Черни Вит отпразнува 40 години музикално обучение с тържествен концерт, който се проведе на сцената в центъра на селото. В празничният ден бе открит нов STEM център в училището, както и реновираната спортна площадка в двора му.

Още: Празникът на домашните сирена в Черни Вит привлече ценители от цялата страна

Специални гости на юбилея бяха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Тони Стоев, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, началникът на Регионалното управление на образованието в Ловеч – д-р Иваничка Буровска, директор на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" в МОН – Ваня Балчева и кметът на Черни Вит – Цветослава Христова.

Източник: Община Тетевен

Приветствие бе отправено от директора на ОУ "Георги Бенковски" – Асен Асенов, а след него своите поздрави поднесоха д-р Бояджиева, г-н Стоев, г-жа Стойчева, д-р Буровска и г-жа Балчева. Бяха връчени плакети от РУО – Ловеч и ОбС- Тетевен, а сред множеството поздравителни адреси бяха тези от министъра на Образованието и науката - Красимир Вълчев и областния управител на Ловеч – Дора Стоянова.

В тържествения концерт специално участие взе хор "Звъника" с диригент Ваня Делийска, която е и почетен гражданин на Черни Вит. Последваха изпълнения на възпитаниците на ОУ "Георги Бенковски", а в празничната програма се включиха и ГАФ "Тетевенски божурчета", с ръководител Бистра Генчева.

Още: В ПГСЕУ – Тетевен бе открит нов и модерен STEM център

На юбилея присъстваха още областният управител на Ловеч – Дора Стоянова, Цецка Димитрова – общински съветник, Румен Тодоров – директор на НУИ "П. Пипков" – гр. Плевен, Емилия Василева – директор на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Пордим, директори и учители от училищата в община Тетевен, настоящи и бивши учители, директори и възпитаници на ОУ "Георги Бенковски" и др.