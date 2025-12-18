Антъни Джошуа - Джейк Пол: програма - дата | начален час | телевизия

Ютубърът Джейк Пол от години казва, че иска да се изправи срещу един от най-силните боксьори в спорта – тип боец, който повечето професионалисти се опитват да избягват през целия си живот. Сега той получава точно това, което искаше. Пол ще се качи на ринга срещу Антъни Джошуа, бившият двукратен световен шампион в тежка категория, олимпийски златен медалист и един от най-разрушителните нокаутьори на съвременната ера.

Кога и къде да гледаме бокса Джошуа - Пол

Антъни Джошуа и Джейк Пол ще се боксират в Маями в мегасблъсък, който далеч няма да има демонстративен характер. Ей Джей се закани да приключи бързо съперника си, наричайки го ютубър, а не истински боксьор, а Пол пък не се почувства обиден от това, тъй като вярва, че ютубър от неговия калибър прибира повече пари от много от професионалните боксьори.

На коя дата и в колко часа е битката

Мачът между Пол и Джошуа ще се състои в ранните часове на 20 декември (събота). Очаква се основното събитие да започне в 3:00 часа българско време - заради това, че срещата ще се състои в Маями. Това ще бъде и последният голям боксов сблъсък за годината, а през 2026-та се спекулира все по-усилено, че Джошуа най-после ще се боксира с Тайсън Фюри.

Иначе сблъсъкът между Джошуа и Пол няма да бъде излъчван в българския телевизионен ефир. Големият мач ще бъде предаван на живо в популярната стрийминг платформа Netflix, като потребителите, които имат абонамент за платформата, ще могат да го гледат без допълнително заплащане. Срещата ще бъде в 8 рунда, по официалните боксови правила, а информация за изхода от двубоя ще откриете и в спортната секция на Actualno.com!