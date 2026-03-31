Световни титли в зала, световен рекорд на полумаратон и силен българин на маратон: "Бегачите" през март 2026 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

След като в края на февруари и началото на март бяха раздадени националните титли в зала в средните и дългите бягания, по-късно през третия месец от годината се проведе и най-големият спортен форум - Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. България отново нямаше свои представители в средните и дългите бягания, но пък състезанията на 800 м, 1500 м и 3000 м не разочароваха: въпреки липсата на голямата звезда Якоб Ингебригтсен.

Кър "приспа" олимпийския шампион Хокър на Световното в зала 2026

Норвежката сензация, която направи революция в средните бягания, продължава да се възстановява от контузия на ахилеса, заради която се представи слабо и на Световното първенство на открито в Токио през есента на миналата година. Така фокусът при мъжете се измести към олимпийския шампион Коул Хокър и световния шампион Джош Кър, които премериха сили на 3000 метра. Този път Кър надделя и грабна световната титла, за да си върне на Хокър за загубата на Millrose Games.

🇬🇧Josh Kerr taking home 3000m 🥇 with 🇺🇸Cole Hocker closing fast for second #WorldIndoorChamps

Британецът Кър спечели със 7:35.56 мин., което е втори най-добър резултат в историята на световните първенства в зала. Бягането бе бързо, но и тактическо, като в началото Хокър опита да наложи темпо, след това се стигна до размествания, а в заключителната обиколка Кър излезе начело и не позволи да бъде атакуван от Хокър във финалните метри. Пресичайки финала, Кър копира жест на Хокър от Millrose Games, символизиращ че си ляга да спи, като двамата си имат закачка от миналото.

"I can't even be that mad. I flexed on him at Millrose, I know he can't let that slide.



"All I'll say is at least come up with your own (celebration). It's already been done before. I'll remember that one though, for sure..."



Cole Hocker on Josh Kerr's night-night celebration:

Още едно силно бягане за Ян Шруб

Иначе на трето място финишира французинът Ян Шруб, който по-рано счупи европейския рекорд на 10 км шосе, побеждавайки шведа Андреас Алмгрен. Той затвърди, че се намира в много добра форма, като потвърди и високото ниво на френската атлетика, след като миналата година неговият сънародник Джими Гресие стана световен шампион на 10 000 метра на открито. Шруб финишира на едва 0.01 сек. зад сребърния медалист Хокър, който го изпревари с фотофиниш.

Гарсия се завърна с гръм и трясък и детронира Надер

Джош Кър вече има три световни титли в кариерата си, както и два медала от олимпийски игри. Той обаче не се състезава в коронната си дисциплина 1500 метра, където световната титла бе за испанеца Мариано Гарсия. След тактическо бягане той финишира за 3:39.63, като удържа зад себе си изненадващия световен шампион от Токио 2025 Исак Надер. Трети остана Адам Спенсър от Австралия.

Picture perfect tactics 🤏



Mariano García’s 1500m win in Poland this afternoon was a work of art, as the Spaniard picked up the pace every 100m from the 400m mark to 1400m, but he was still able to hang on from there for the win.



García cited Jakob Ingebrigtsen's front running…

Титла за САЩ на 800 метра, но без участието на световния рекордьор

Интересното за Гарсия е, че той е специалист на 800 м, където е световен и европейски шампион, но в последно време отсъстваше заради контузии. Иначе първи в бягането на 800 метра пък финишира американецът Купър Люткенхауз, който стана най-младият световен шампион в дисциплината - едва на 17-годишна възраст. Той финишира за 1:44.27, като държи световните рекорди за юноши под 18 и под 20 г.

Кийли Ходжкинсън остава кралицата на 800, Хънтър Бел и Батоклети взеха титлите на 1500 и 3000

Любопитно е да се отбележи, че американската атлетическа федерация не включи в отбора си за 800 метра Джош Хоуи, който тази година постави световен рекорд на дистанцията в зала. При жените на 800 метра нямаше изненада, като звездата Кийли Ходжкинсън, която счупи световния рекорд в зала, спечели с рекорд на шампионатите с 1:55.30 - убедително пред останалите претендентки, за да добави първа световна титла към визитката си.

🗣️ “If you’re beating me, you’re going to run damn fast to do it.”



Some other women did run damn fast today, but not fast enough to catch Keely 👸



🎥 FULL INTERVIEW WITH KEELY HODGKINSON

Нейната сънародничка Джорджия Хънтър Бел пък спечели бягането на 1500 метра с 3:58.53 - британски рекорд в зала и най-добър резултат в света за сезона. Във финалната обиколка тя трябваше да удържи атака от австралийката Джесика Хъл, която остана втора, а Ники Хилц от САЩ завърши трета. На 3000 метра пък победата бе за Надя Батоклети от Италия с 8:57.64, изпреварвайки Емили МакКей от САЩ и Джесика Хъл от Австралия, която взе медал и на 1500 м.

NADIA BATTOCLETTI È CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOO NEI 3000m INDOOR

Джейкъб Киплимо си върна световния рекорд на полумаратон

Отвъд Световното първенство в Торун се проведоха още няколко много силни състезания, като главният акцент пада върху световния рекорд на Джейкъб Киплимо на полумаратон. Миналата година Киплимо отвя световния рекорд, но близо 12 месеца по-късно от Световната атлетика отказаха да го ратифицират. Угандиецът, който тотално доминира на тази дистанция, не чака дълго, преди отново да атакува световния рекорд - и този път го подобри с време 57:20 на състезание в Лисабон.

57:20!!! WORLD RECORD 🚨



🇺🇬 JACOB KIPLIMO TAKES BACK THE HALF MARATHON WORLD RECORD AND WINS THE 2026 LISBON HALF MARATHON.

Боян Иванджиков стана един от най-бързите българи на маратон през новия век

През март се проведе и маратонът на Барселона, където етиопката Фотиен Тесфай направи истинска сензация в дебюта си на дистанцията, финиширайки като втората най-бърза жена в историята - 2 часа, 10 минути и 51 секунди. Тя остана на по-малко от минута от световния рекорд на Рут Чепнгетич, която бяга 2:09:56 в Чикаго през 2024-та. Погледнато през българската призма, най-впечатляващо бе бягането на Боян Иванджиков, който записа един от най-силните български резултати на маратон през новия век - 2:20:50 часа.

Национални титли за Сенанджи и Нинева на полумаратон

В края на месец март се проведоха и Националните шампионати по полумаратон и по трейл бягане. Исмаил Сенанджи защити титлата си на полумаратон с 1:07:11 часа (gun time) след оспорвана битка с Филипо Тревисани и Стефан Йорданов, които останаха съответно втори (1:07:17) и трети (1:07:22). При жените Маринела Нинева спечели комфортно с 1:18:14 пред втората и третата Таня Димитрова и Анастасия Пейчева.

Георги Жеков и Милица Мирчева - държавни шампиони на трейл бягане

Георги Жеков спечели държавната титла по трейл бягане след победа на 44-километровото трасе край село Марково, оставяйки зад себе си Кристиян Иванов и Йордан Тодоров. При жените победата закономерно отиде за най-титулуваната ни състезателка в дългите бягания в последните години - Милица Мирчева. Зад нея финишираха Радостина Балова и Виктория Тужовец.

Автор: Стефан Йорданов

