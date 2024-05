Българските кралици в художествената гимнастика: Елвира Краснобаева (ВИДЕА)

Българските кралици в художествената гимнастика: Боряна Калейн (ВИДЕА)

Биография

Елвира Краснобаева е родена на 10 март 2008 г. в град Санкт Петербург. На 4-годишна възраст започва да се занимава с художествена гимнастика.

През 2014 г. Елвира се премества със семейството си в България, в град Варна. Там тя постъпва в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ към балетния отдел и продължава да тренира художествена гимнастика в клуб „Грация". Личен треньор на Елвира е Светлана Юриевна. От тази година Краснобаева се състезава при жените.

Постижения

На Европейското първенство, което се провежда в Будапеща Елвира дебютира за първи път голямо състезание при жените. Тя участва със съчетания на бухалки и лента и се класира и за двата финала.

Съчетание с бухалки

Съчетанието на Елвира Краснобаева с бухалки е много динамично и изпълнено с рискови елементи и трудности. То е под звуците на Buleria.

Съчетанието с лента на Елвира е много ефирно и красиво, допълвано от кавър на Who Wants to Live Forever. Топката Съчетанието с топка е едно от най-красивите съчетания през настоящия сезон и е изпълнено с много трудности и висока трудност в сложността с тяло и уред. На обръч Елвира танцува под звуците на Nessun dorma в изпълнение на Лучано Павароти.

