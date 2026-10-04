Спорт по ТВ днес - 4 октомври

По традиция, неделният ден няма да ни остави и минута почивка от спортните събития. Лигата на нациите продължава да ни поднася интересни сблъсъци. Във Формула 1 дойде време за основното състезание за Гран при на Бахрейн. Тенис турнирите в Азия напредват с пълна сила. А телевизионната програма ни е приготвила още моторни спортове, баскетбол, голф, снукър, колоездене, американски футбол, хокей на лед и други.
Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес
10:00 Формула 1: Гран при на Бахрейн, Диема спорт 3
10:00 Тенис: ATP Токио, 1/4-финали, Макс спорт 3
11:00 WRC: Рали Сардиния, Макс спорт 2
11:55 Водна топка: Суперкупа на България, БНТ 3
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Коруня - Билбао Баскет, Диема спорт 3
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Леида - Бургос, Нова спорт
13:30 Колоездене: Обиколка на Любляна, мъже, Евроспорт 1
13:30 Голф: Alfred Dunhill Links Championship, Макс спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, Обрадойро - Реал Мадрид, Диема спорт
14:00 Тенис: ATP Пекин, 1/4-финали, Макс спорт 1
14:00 Футбол: Купа на България, Миньор Перник - Берое, Диема спорт
14:30 Снукър: Шънджън Оупън, Евроспорт 2
15:00 WRC: Рали Сардиния, Макс спорт 3
15:30 Конен спорт: Лига на нациите, БНТ 3
16:00 Футбол: Лига на нациите Азербайджан - Литва, Диема спорт 3
17:00 Падел: Премиер тур в Ротердам, жени, Ринг
17:10 Автомобилизъм: GT World Challenge Europe, Барселона, БНТ 3
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Сарагоса - Валенсия, Нова спорт
19:00 Падел: Премиер тур в Ротердам, мъже, Ринг
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Баскония - Жирона, Диема спорт
19:00 Футбол: Лига на нациите, Косово - Австрия, Диема спорт 3
19:00 Футбол: Лига на нациите, Малта - Андроа, Диема спорт 2
19:45 Маунтбайк: Световна купа в Лейк Плесид, жени, Евроспорт 1
20:00 Американски футбол: НФЛ, Филаделфия Игълс - Лос Анджелис Рамс, Макс спорт 2
20:00 Хокей на лед: НХЛ, Детройт Ред Уингс - Уинипет Джетс, Макс спорт 1
21:00 Маунтбайк: Световна купа в Лейк Плесид, мъже, Евроспорт 1
21:45 Футбол: Лига на нациите, Гърция - Германия, Диема спорт 3
21:45 Футбол: Лига на нациите, Нидерландия - Сърбия, Диема спорт
21:45 Футбол: Лига на нациите, Португалия - Норвегия, Диема спорт 2
21:45 Футбол: Лига на нациите, Уелс - Дания, Нова спорт
23:20 Американски футбол: НФЛ, Сан Франциско 49-ърс - Денвър Бронкос, Макс спорт 2