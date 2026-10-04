Спорт по ТВ днес - 4 октомври

По традиция, неделният ден няма да ни остави и минута почивка от спортните събития. Лигата на нациите продължава да ни поднася интересни сблъсъци. Във Формула 1 дойде време за основното състезание за Гран при на Бахрейн. Тенис турнирите в Азия напредват с пълна сила. А телевизионната програма ни е приготвила още моторни спортове, баскетбол, голф, снукър, колоездене, американски футбол, хокей на лед и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

10:00 Формула 1: Гран при на Бахрейн, Диема спорт 3

10:00 Тенис: ATP Токио, 1/4-финали, Макс спорт 3

11:00 WRC: Рали Сардиния, Макс спорт 2

11:55 Водна топка: Суперкупа на България, БНТ 3

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Коруня - Билбао Баскет, Диема спорт 3

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Леида - Бургос, Нова спорт

13:30 Колоездене: Обиколка на Любляна, мъже, Евроспорт 1

13:30 Голф: Alfred Dunhill Links Championship, Макс спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, Обрадойро - Реал Мадрид, Диема спорт

14:00 Тенис: ATP Пекин, 1/4-финали, Макс спорт 1

14:00 Футбол: Купа на България, Миньор Перник - Берое, Диема спорт

14:30 Снукър: Шънджън Оупън, Евроспорт 2

15:00 WRC: Рали Сардиния, Макс спорт 3

15:30 Конен спорт: Лига на нациите, БНТ 3

16:00 Футбол: Лига на нациите Азербайджан - Литва, Диема спорт 3

17:00 Падел: Премиер тур в Ротердам, жени, Ринг

17:10 Автомобилизъм: GT World Challenge Europe, Барселона, БНТ 3

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Сарагоса - Валенсия, Нова спорт

19:00 Падел: Премиер тур в Ротердам, мъже, Ринг

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Баскония - Жирона, Диема спорт

19:00 Футбол: Лига на нациите, Косово - Австрия, Диема спорт 3

19:00 Футбол: Лига на нациите, Малта - Андроа, Диема спорт 2

19:45 Маунтбайк: Световна купа в Лейк Плесид, жени, Евроспорт 1

20:00 Американски футбол: НФЛ, Филаделфия Игълс - Лос Анджелис Рамс, Макс спорт 2

20:00 Хокей на лед: НХЛ, Детройт Ред Уингс - Уинипет Джетс, Макс спорт 1

21:00 Маунтбайк: Световна купа в Лейк Плесид, мъже, Евроспорт 1

21:45 Футбол: Лига на нациите, Гърция - Германия, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига на нациите, Нидерландия - Сърбия, Диема спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Португалия - Норвегия, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига на нациите, Уелс - Дания, Нова спорт

23:20 Американски футбол: НФЛ, Сан Франциско 49-ърс - Денвър Бронкос, Макс спорт 2