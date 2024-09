Дуплантис разби Вархолм в епичен дуел на 100 метра (ВИДЕО)

Кралят на овчарския скок Арманд Дуплантис успя да победи краля на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм в епичен дуел на 100 метра на демонстративно състезание в Цюрих, Швейцария! Двамата премериха сили в нетипична за тях дисциплина, за да решат спора за това кой е по-бърз в късия спринт.

Дуплантис категорично надделя над Вархолм, финиширайки за време 10,37 секунди. Той имаше далеч по-силен старт от норвежеца и успя да запази преднината си до самия финал, докато Вархолм така и не намери отговор на скоростта на шведа.

Вархолм даде резултат от 10,47 сек., което не бе достатъчно, за да се конкурира с Дуплантис. Двамата участваха в изключително шоу в Цюрих, в което в продължение на повече от половин час участваха в живо предаване.

Дуплантис и Вархолм бяха изкъсо следени по време на загрявката, отправиха си приятелски закани преди състезанието, а накрая излязоха на пистата пред множеството фенове на трибуните, за да проведат бягането на 100 метра.

Двамата имаха и облог: загубилият трябва да бяга с екип на опонента си в предстоящите стартове от Диамантената лига в Цюрих. Така Вархолм ще трябва да се състезава на 400 метра с препятствия с трико на Дуплантис с цветовете на Швеция.

И Дуплантис, и Вархолм са световни рекордьори в дисциплините си. Шведът обаче изглежда се доближава повече до дисциплината 100 метра спринт, тъй като спринтира подобна дистанция при всеки свой скок, докато Вархолм бяга на по-дълго разстояние, и то с препятствия.

