Една от най-добрите гимнастички на Русия се завръща, след като лекарска грешка почти не сложи край на кариерата ѝ

Една от най-добрите руски състезателки се завръща в залата по художествена гимнастика и отново ще представлява Русия на голямата сцена. Става въпрос за Лала Крамаренко, която е европейска шампионка от шампионата през 2021 г. и световна шампионка при девойките за 2019 година. Грацията бързо се издигаше като една от най-талантливите гимнастички на Русия, след като през миналата година спечели злато на Игрите на БРИКС по време на индивидуалния многобой и 5 златни медала на шампионата на Русия през 2024 г. Въпреки успехите, бъдещето ѝ в спорта стана под въпрос преди месеци.

Лала Крамаренко с новина за бъдещето си

През последните месеци, в които се състезаваше, Крамаренко се бореше със сериозна травма в коляното. След като спечели Игрите на БРИКС, тя реши да се подложи на операция, за да сложи край на болката. Това решение обаче ѝ донесе още повече трудности. Оказа се, че лекарите по погрешка са отстранили здравата тъкан от менискуса ѝ, вместо увредената. За шокиращата лекарска грешка сподели бившият главен треньор на руския ансамбъл по художествена гимнастика Ирина Винер. Това се случи в началото на годината по време на интервю за YouTube канала на Надежда Стрелец. Винер обясни, че Крамаренко ще остане с непоправими увреждания на коляното, след като хирурзите е трябвало да извадят увредената част, но в крайна сметка са премахнали здравата тъкан.

Снимка: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Последиците от тази грешка бяха значителни, а Крамаренко все още плаща цената. Първоначално тя трябваше да прекара около месец в рехабилитационни процедури в Израел, където в крайна сметка изцяло премахнаха менискуса ѝ. За съжаление отстранените части не могат да бъдат възстановени. Това твърдение отразява мрачната реалност, с която се сблъскват спортистите, когато се подлагат на хирургически интервенции, предназначени да ги излекуват. Крамаренко обаче е повече от решена да се завърне на най-голямата сцена.

Крамаренко се завръща в залата

Наскоро 20-годишната грация даде интервю, с което обнадежди феновете си. "Ще се върна. Ще се състезавам отново", категорична бе тя. Това означава, че възстановяването на Лала Крамаренко не само върви по план, а тя се подготвя отново да представя родината си на най-големите първенства. Престоят трудни месеци за талантливата състезателка, която ще се опита да навакса отсъствието си от залата и да се възвърне на нивото, на което завоюва някои от най-ценните си отличия.

