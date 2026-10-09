Формула 1 може да се завърне в Африка след почти 40-годишно отсъствие

Формула 1 се готви да се завърне в Африка след почти четири десетилетия, а Руанда ще бъде домакин на изцяло ново трасе. Последният състезателен уикенд на африканския континент се състоя в Киалами през 1993 година. Оттогава насам завръщането на Гран при на Африка се превърна в силно очаквано допълнение към календара. Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е най-големият поддръжник на завръщането в Африка и изглежда, че вече има конкретни планове това да се случи.

Формула 1 през завръщане в Африка

Според информация на "RacingNews365" е постигнато споразумение между необходимите страни за провеждането на състезание от Формула 1 в близост до руандийската столица Кигали. Президентът на Руанда Пол Кагаме често изразяваше своята визия за завръщането на спорта на африканска земя, а благодарение на неговите усилия ФИА проведе своето Общо събрание и церемонията по връчването на наградите в Кигали още през 2024 година. Тогава Кагаме обяви официалната кандидатура на Руанда за домакинство на Гран при от Формула 1.

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Няма да се случи преди 2030 година

Въпреки това, бившето място на провеждане на Гран при на Южна Африка - Киалами - в момента е единствената писта, която изобщо може да се разглежда като възможност за завръщане на Формула 1. Последният победител там е Ален Прост от 1993 година. А тъй като в Руанда няма писта, отговаряща на изискванията на ФИА, се предполага, че в момента се работи по изграждането на изцяло ново, съвременно постоянно състезателно трасе.

Според информациите пистата ще бъде разположена в близост до Кигали, недалеч от международното летище "Бугесера", а бившият пилот от и проектант на писти Алекс Вурц работи по проекта и конфигурацията. Очаква се Формула 1 да направи съответно съобщение по този въпрос в най-скоро време, вероятно още преди края на годината. Към момента се предвижда Гран при на Африка да се завърне в официалния календар на спорта не по-рано от 2030 година.

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