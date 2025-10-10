Ето какво ще прави премиерът в събота

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ в Шумен, съобщиха от Министерски съвет.

Премиерът ще приеме строя и ще отправи поздравление към курсантите и гостите на събитието.

Церемонията ще се състои на 11 октомври (събота) от 11:00 часа пред сградата на Община Шумен. Военна клетва ще положат над 170 курсанти-първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище.

На събитието ще присъства и министърът на отбраната Атанас Запрянов. ОЩЕ: 27 първенци от Националния военен университет във Велико Търново ще се срещнат с министъра на отбраната