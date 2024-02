Латвия забрани на спортистите си да се състезават срещу Русия и Беларус

Днес латвийският парламент е приел поправка в закона за спорта в страната, която гласи, че на националните отбори им е забранено да играят срещу тимовете на Русия и Беларус. Въпросната забрана важи и за съревнование с отделни спортисти от двете страни, без значение дали те се състезават под флага на своята родина или под неутрален такъв.

Latvian athletes are banned from competing with Belarusian and Russian teams



This decision was taken by the Latvian Saeima. The ban applies even to the games where athletes from Belarus and Russia compete in a neutral status. pic.twitter.com/dPEpbfmMqJ