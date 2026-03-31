"Отказват лагери, отказват договори - няма как да получават пари": Станка Златева коментира казуса с Новиков и Милов

Станка Златева се обърна към медиите преди началото на Общото събрание на Българската федерация по борба, което стартира със закъснение заради липса на кворум. В изказването ѝ основният акцент попадна върху ситуацията около Кирил Милов и Семен Новиков. Тя коментира тяхното отсъствие от подготовката на националния отбор, както и създалото се напрежение. Президентът на федерацията засегна още организацията в спорта, кадровите проблеми и необходимостта от време, за да се реализират започнатите промени в българската борба.

"Кирил Милов и Семен Новиков преди „Дан Колов“ бяха поканени на подготовка. „Дан Колов“ влиза в подготовката за Европейското първенство. Целият Управителен съвет с МОБА бяха тук, направихме среща, но те не присъстваха. Не дойдоха, така че не знам какво трябва да кажа. Колко покани трябва да се пратят една след друга, какво още трябва да се направи - ако трябва, да започнем да молим. Ние ви обяснихме, че не сме ги спирали никъде. Поканени са още от миналата година, има официални покани. Не дойдоха, така че Управителният съвет ще се изкаже по целия казус.

По принцип има пуснати заявки, защото в системата те са предварителни. Ако изпуснеш сроковете, после не можеш да подадеш нищо. Заявки са пуснати за всички отбори. Ако не ходите на работа, ще имате ли претенции да получавате заплата? Какъв е случаят с Мамаев? Беше му позволено да се бори за България и изкара лагер на Белмекен. Сега идва ли на централизирана подготовка? Както знаете, за „Дан Колов“ бяха тук. Сега започна лагер за Европейското първенство - готвят се.

С Милов и Новиков пресечната точка ще се намери, когато всичко това приключи и се разбере, че всички сме обещали едно и също – българската борба да върви напред. В момента има постоянни провокации, всеки ден излиза нещо ново и трябва да сме постоянно в защита.

Идеята е, че хората искаха промяна - тя дойде. Дайте време да се случат нещата. Домакини сме на две европейски първенства през май. Има всички гарнитури до 15 години. Знаете, че преди нямаше лагери за подготовка. След Юлияна и Биляна почти нямаме състезатели отдолу. Юлияна може да се откаже, не се знае дали ще участва на световното. Всичко е разрушено и нямаме дълбочина - ако някой се контузи, няма кой да го замести. Други държави имат по 4-5 състезатели в категория, а ние нямаме двама. Това не се е случило за една година.

Нямаме финансови проблеми. Министерството си върши работата, отпуснати са средства. Има пари за Европейското първенство, подготовката върви. Днешното общо събрание е отчетно - за дейността през изминалата година. Хората в борбата виждат нещо различно. Променихме изцяло подготовката. Републиканските шампионати се провеждат в по-кратки срокове, системата е променена така, че да облекчи клубовете и националните отбори, за да имат повече време за подготовка за големи първенства. Тази година ще видим дали това се харесва, защото винаги се допитваме до клубовете как да продължим занапред.

За делото за дискриминацията е насрочено ново заседание през април. Дискриминация ли е това, че не си подписал договор, при положение че другите са го подписали и цяла година са получавали заплати? Който не е подписал договор, няма право да има претенции за заплата. Това са средства със срокове, които трябва да се върнат към Министерството. Това са стипендии за подготовка. Те отказват да подпишат, отказват да ходят на лагер и очакват да получават заплати - това няма как да стане. Парите са върнати към Министерството", каза Златева.