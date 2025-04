Потвърдено: Усик и Дюбоа се срещат в мегасблъсък на „Уембли“!

Двама от най-добрите боксьори в тежката категория в света Олександър Усик и Даниел Дюбоа ще се изправят един срещу друг в мегасблъсък, който ще се състои на стадион „Уембли“ в Лондон. Новината бе официално потвърдена от щабовете на двамата състезатели. Битката между Усик и Дюбоа ще бъде за обединяване на световните титли в категорията. Както е известно, украинецът е шампион на WBA, WBO и WBC, докато британецът държи колана на IBF.

Мачът между Олександър Усик и Даниел Дюбоа ще се състои на 19 юли в английската столица. Двубоят ще бъде реванш за британеца, който вече веднъж се изправи срещу украинския си съперник, но загуби. Това се случи през лятото на 2023 година, когато двамата се срещнаха на ринга в Полша.

