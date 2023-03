Шефът на МОК за Русия и Беларус: Олимпиадата не може да е рефер в политически спорове

По време на политически форум в Германия той заяви, че Олимпийските игри трябва да останат далеч от политиката, иначе щели да загубят своите обединяващи сили. Бах цитира примери от бойкотите през 70-те и 80-те години заради Студената война.

„Ако политиката решава кой може да участва в състезание, тогава спортът и атлетите се превръщат в инструменти на политиката. Тогава е невъзможно спортът да прояви своите сили за обединяване“, каза Бах.

