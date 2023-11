След мина на фронта в Украйна: Загина световен шампион по кикбокс

Лисюк се е натъкнал на мина на 12 ноември при изпълнение на бойна задача в Донецкия сектор, съобщава "Укринформ". След това той е бил откаран в болница в Днипро, където лекарите ампутират крака му и се борят за живота му в продължение на 10 дни.

Former Ukrainian world kickboxing champion, Sergey Lysyuk, was killed by an anti-personnel mine on the Donbas front pic.twitter.com/IyTukwfC8m