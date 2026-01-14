Любопитно:

14 януари 2026, 20:09 часа
Станка Златева: Купуваме си спокойствие с чужденци! Кой ще има стимул да работи и да пробие?

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева изрази позиция по казуса с натурализирания руснак Шамил Мамедов, който бе привлечен да се състезава за България в края на 2025-а. Златева подчерта, че е била категорично против неговото присъствие, тъй като продължава да защитава тезата, че трябва да се развиват български спортисти. Според нея привличането на чужденци е купуване на спокойствие, но така не се стимулират българите.

Станка Златева била твърдо против Шамил Мамедов

Първият, който се оплака, бе Микяй Наим, тъй като Мамедов се състезава в неговата категория. Той излезе с остра позиция, в която обаче подчерта, че не смята Станка Златева за виновна за казуса. Въпреки че Златева гласува "въздържала се", бе решено Мамедов да се състезава за България. А сега тя отново коментира темата, като отбеляза, че във всяка категория на свободния стил има чужденец, което според нея не е правилно.

Шамил Мамедов

"Аз бях твърдо против присъствието му. Идеята беше да развиваме български деца и български спортисти. При положение, че имаме достатъчно български борци, вместо да инвестираме в тях, ние си купуваме спокойствие. „Абсолютно всяка категория на свободния стил има чужденец. И кой ще има стимул да работи и да иска да пробие?", заяви Станка Златева пред колегите от bTV.

Треньорът на националния отбор по борба в свободния стил Радослав Великов обаче има по-особено мнение по темата. "Мамедов е класен спортист, от когото младите борци ще вдигнат нивото. Имаме нужда от такива спортисти, които са на световно ниво. Подготовката с него дава пример за младите как се работи на високо ниво", заяви той пред националната телевизия.

