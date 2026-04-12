Те просто са най-добрите в Европа! Сестри Стоеви завоюваха пета титла на Стария континент

12 април 2026, 16:17 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation
Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на Европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва. Поставените под номер 1 в схемата сестри победиха на финала Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:17 за 40 минути и защитиха първото си място от миналата година. Родните представителки могат да се похвалят с общо седем медала от шампионата на Стария континент - пет златни и два сребърни.

Българките доминираха изцяло в първия гейм. Втората част беше по-оспорвана, но след 17:16 те направиха силна серия и затвориха двубоя с втория си мачбол. Стефани Стоева и Габриела Стоева, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, играха на седми пореден финал на Европейско първенство и завоюваха рекордна пета титла. Те имат общо седем медала - пет златни и два сребърни, а също така са двукратни шампионки от Европейски игри.

 

"Чувството е невероятно. Първата ни титла беше тук и сега петата. Страхотно е, че имаше толкова много хора, които са в залата", каза след мача Стефани Стоева. "Бяхме малко нервни, което е нормално, защото това е финал. Но сме щастливи и доволни от представянето си", добави сестра й Габриела.

Двете са най-успешните състезателки в историята като освен успехите в Европа, имат пето място на Олимпийските игри в Париж 2024 и на Световното първенство във френската столица през миналата година.

"Пета историческа европейска титла за нас! Гордеем с този дух и с тази непримирима воля за победа! Доказахме, че когато сме заедно, няма невъзможни върхове", написа Габриела Стоева в профила си в Инстаграм. "Тази титла е за всички, които вярваха, подкрепяха и бяха част от пътя! Напред и нагоре - най-доброто тепърва предстои!", добави тя.

Джем Юмеров
