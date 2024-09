Точката, която може да реши шампионата във Формула 1

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Дария Александрова, посветена на най-бързите пилоти на планетата.

Точно когато всички си мислеха, че няма какво да се обърка за Макс Верстапен и Ред Бул по пътя им към четвърта поредна титла във Формула 1, внезапни технически проблеми хвърлиха съмнение върху безупречната им доминация и отвори вратата за преследвачите в шампионата. Сега всяка точка е от значение, а такъв може да се окаже и случаят тази година...

Макс Верстапен започна сезона, както завърши предния - без да оставя шанс на конкуренцията, печелейки всяко състезание с огромна преднина. Той записа 5 победи в първите 7 състезания, но постепенно започна да се вижда спадът в работата на "биковете". Верстапен продължаваше да трупа победи и преднина в класирането, докато съотборникът му Серхио Перез не можеше да излезе дори от първия етап на квалификациите. Не след дълго проблемите на Чеко застигнаха и Макс. Нидерландецът успя да се качи на подиума само в 2 от последните 8 състезания. Междувременно Макларън постепенно се наложи като отборът с най-бърз болид.

Вдъхновен от възможността, първият пилот на Макларън Ландо Норис започна да наваксва разликата в класирането. Той изоставаше на повече от 70 точки, когато заяви, че би било глупаво да мисли за титлата. Но това вече е съвсем реалистична цел пред младия англичанин. Преднината на Верстапен постепенно се топи и по всичко изглежда, че до края на сезона, в който остават 6 състезания, двамата ще се борят за всяка една точка. Но в последния им старт една от точките бе отнета от Норис и "подарена" на Верстапен.

Някога бивш съотборник както на Верстапен, така и на Норис - Даниел Рикиардо бе спряган за бъдещ шампион във Формула 1. Неговата кариера обаче не се разви по очаквания начин и за голямо съжаление той може би направи последния си старт по време на Гран при на Сингапур миналата седмица. Последното му действие в спорта обаче може да бъде съдбовно в битката за титлата.

Късното рали на австралиеца по време на състезанието в Сингапур отне бонус точката за най-бърза обиколка от Ландо Норис, с което реалистично помогна на своя бивш съотборник и добър приятел Макс Верстапен. Рикиардо кара за RB, който се води за втория отбор на Ред Бул. Обиколката постави видимо емоционалния Рикиардо в центъра на вниманието преди широко очакваното решение да бъде заменен с резервния пилот на RB Лиъм Лоусън. Тя породи и полемика.

Daniel Ricciardo's 1:34.486 is now the fastest race lap in history of Singapore GP pic.twitter.com/lnPs3E6tb5