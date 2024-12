Алис Купър е третият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2025, завършвайки американския облик на фестивала догодина. Рок легендата се присъединява към сънародниците си от MANOWAR и W.A.S.P. и ще закрие фестивала на 13 юли, неделя. В същия ден ще видим и "Метъл кралицата" Doro Pesch заедно с бандата си DORO. Билетите за фестивала вече са в продажба.

Кой е Алис Купър

Още: MANOWAR идват на Midalidare Rock in the Wine Valley 2025

Легендарният Алис Купър е роден в Детройт, но живее със семейството си във Финикс. Групата му се сформира, докато всички са в гимназията във Финикс, и е открита през 1969 г. от Франк Запа в Лос Анджелис. Купър е пионер в грандиозния театрален хард рок, който е създаден, за да шокира. Живите изпълнения на групата са паметни и работят с график, който включва шест месеца всяка година на път. Алис Купър поднася собствената си марка рок психодрама на стари и нови фенове, като се наслаждава на нея толкова, колкото и публиката на концертите му.

Още: Историята на Simon & Garfunkel оживява в София на 12 май 2025 г.

Тридневните билети за Midalidare Rock In The Wine Valley са в продажба. От днес, 13 декември, цената им е 220 лева. Ограничено количество еднодневни билети ще бъдат пуснати в началото на 2025-а година.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 11 до 13 юли 2025 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley можете да откриете на официалния сайт на фестивала.