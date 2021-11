Брайън Мей: "Queen" щеше да има проблеми в днешния политически коректен свят

Легендата на групата, създала "We Will Rock You" Брайън Мей смята, че „ Queen ” не биха били достатъчно адекватни на днешния политически коректен пейзаж. Китаристът на създателите на "Бохемска рапсодия" беше част от емблематичната рок група заедно с Роджър Тейлър, Джон Дийкън и покойния фронтмен Фреди Меркюри, припомня БГНЕС.