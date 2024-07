KORN разтресоха Пловдив! Hills of Rock 2024 започна ударно (СНИМКИ+ВИДЕО)

Hills of Rock 2024 започна! И то как! В първия ден на най-големия фестивал за тежка музика у нас чухме и видяхме много родни и чужди банди, които обичаме. Гребната база в Пловдив отново стана домакин на много рок и метъл групи и техните фенове.

Тази година организацията на фестивала е много по-добра от преди - два входа за супер бързо влизане, по-адекватно разпределение на различните зони около познатите ни сцени - Главна, Строежа и На тъмно, топ настилка на основната сцена и повече места за сядане.

KORN са велики!

Фотограф: Цветан Узунов

Започвам от кулминацията - KORN разцепиха секундата в 22:45 ч., а след това разцепиха и нас с бруталните си парчета, които слушаме жадно вече 30 години. Боже, кога минаха три десетилетия!

Фотограф: Цветан Узунов

Джонатан Дейвис е все така дългокос, със задължителната Гигер стойка и сякаш малко по-благ от предишните пъти, в които сме го слушали в България. "Here to Stay", "A.D.I.D.A.S.", "Blind", "Got the Life" - чухме много от емблематичните парчета на KORN и завършихме със задължителното "Freak on a Leash". Големи са, много са големи!

Какво се случи на главната сцена

Преди да чуем и видим KORN Main stage на Hills of Rock 2024 приюти изключителни групи. Стартът бе даден с българите Me & My Devil, които откриха подобаващо фестивала. След тях в 18 ч. излязоха LOATHE, последвани от Skindred с раздвижващото им шоу.

Фотограф: Цветан Узунов

Точно преди хедлайнера имахме възможността и кефа да чуем Spiritbox. Канадската хеви метъл банда ни махна главите, а вокалистката Кортни Лаплант е изключително симпатичен хибрид между Лана дел Рей и Татяна Шмайлюк от Jinjer. Жестоко!

Сцени Строежа и На тъмно

На сцена Строежа концертната вечер бе открита с Gigashadow, последвани от Nocktern и любимите No More Many More. Преди хедлайнера чухме и Ali, които са ни фаворити от много време. А след като KORN приключиха, дойде ред на добрите стари познати Baby Face Clan.

Фотограф: Цветан Узунов

Паралелно сцена На тъмно бе домакин на Death Row, The Fourtones, Цар Плъх, Fyeld и Керана и Космонавтите. А лудите от La Ganga Calé ни подлудиха от след като хедлайнерът приключи.

Фотограф: Цветан Узунов

С две думи - открихме Hills of Rock 2024 както трябва: навреме, по конец и с размазваща хедлайнер банда, която чакахме да се върни дълги години. А сега е време за Bring me the Horizon!