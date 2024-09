Британците The Singing Loins откриват есенния сезон на "Аларма Пънк Джаз"

Фолк-пънк-рокендрол легендите The Singing Loins от Рочестър, определяни най-често като "автентична-сурова фолк банда от делтата на Медуей", ще открият есенния сезон на "Аларма Пънк Джаз" във втората събота на месец септември (14.09.2024) в клуб "Сингълс", където вече е традиция да идват групи от същата кръвна група (като испанците Guadalupe Plata, американците Left Lane Cruiser, французите Les Lulliies, a дори и Violons Barbares).

Както стана традиция, на терасата пред "Сингълс" Daydream Records & Books отварят още от 19:00 ч. и ще звучи музика в същата насока, подбрана от "Аларма Пънк Джаз".

Ще се продават и ограничено количество билети на по-ниски цени за следващи концерти на "Аларма", а двама ще могат да спечелят и билет за следващия концерт от серията – този на основателя на Voodoo Rhythm Records Reverend Beat-Man на 17 септември (само три дни по-късно) на същото място.

Кои са The Singing Loins

Бандата е създадена официално през 1990 г., а неофициално още в края на 80-те от поета, автора на песни, писателя и пънкар Крис Бродерик и китариста и настоящ фронтмен (след смъртта на Бродерик през 2022 г.) Крис Артър Алън. През последните две десетилетия (след разпадането им през 1999 и повторното им събиране през 2005 г.) ключов член е и Роб Шепард на банджо и мандолина.

"В началото бяха само Крис & Крис" - казва за историята им през 90-те Шепард. И понякога, не бива да пропускаме, "неофициалният и неохотен главатар на сцената в Медуей" - гаражната рокенрол/пънк/сърф легенда, художник, поет, фотограф (и техен издател за собствения си лейбъл Hangman Records) Били Чайлдиш, с когото още в началото на кариерата си записват знаковия албум "At The Bridge (Folk Variations аnd New Songs)".

След смъртта на Крис Бродерик "Пеещите слабини" записват и издават още два албума с Били Чайлдиш - студийният "The Fighting Temeraire" (2022) - за лейбъла Damaged Goods, за който записват от години, и двойният концертен "2 Nites in Rochester" (2023) - за лейбъла Hangman Records на Чайлдиш. И двата са посветени на паметта на Бродерик.

А този месец (на 6 септември), 8 дни преди концерта в София, излиза и албумът им "Twelve" (отново за Damaged Goods) с нови версии на класически песни на Крис & Крис, записани от настоящия състав на групата, в който влизат още Оли Алън - китара и беквокали, Крис (още един Крис!) Гренфел - барабани и перкусии и Ричард Мур - цигулка. В този албум са "God Bless The Whores of Rochester", "Where's My Machine Gun?", "The Angle of Medway", "That's How Murders Happen", "Hauling in the Slack" и други любими песни на The Singing Loins, които в аранжимент за разширена формация с повече инструменти и гласове наистина "живеят втори живот" дори след смъртта на Крис Бродерик.

За The Singing Loins в ръководеното от приятеля на "Аларма" Джон Роб (фронтмена на The Membranes) музикално издание "Louder Than War" пишат: "Ако имаше някаква справедливост в музикалния бизнес и по-широка аудитория беше чула тяхната музика, те щяха да са познати и почитани толкова, колкото Pogues или Madness, групи, с които по подход и атрактивност, можем да кажем, се родее".

Но пък и камерните изживявания, каквато ще бъде срещата с The Singing Loins във втората събота на септември (14.09.2024, от 21:00 ч.) имат своите предимства пред големите концерти. Особено ако искате директен контакт и дирекна енергия от сцената – без излишни условности и бариери.

БИЛЕТИ вече има в EpayGo и на касите на EasyPay. Първите 20 са по 20 лв. После стават по 25 лв. И на вратата ще са по 30 лв.

