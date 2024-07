Броени дни до EXIT 2024: Последни новини за фестивала

Окончателното отброяване до началото на фестивала EXIT: броени дни остават до спектакъла в Петроварадинската крепост! Билетите се разпродават със светкавична скорост, дните се отброяват – скоро започва EXIT festival 2024.

Реклама

Гответе се да насочите енергията си към звездите, защото от 10 до 14 юли Tom Morello, Carl Cox, Black Eyed Peas, Gucci Mane, Cavalera, Bonobo DJ set, Black Coffee, Maceo Plex, Sama' Abdulhadi, Klangkuenstler, Oliver Tree, Sara Landry, Patrick Mason, ARTBAT, Kenya Grace, I Hate Models, Ofenbach, Altin Gün и много, много други ще пристигнат в Петроварадинската крепост.

Какво да очакваме?

Още: На EXIT 2024 ще има всичко! От хип-хоп и поп икони до електронни легенди и яростни китарни рифове

Новото издание на фестивала EXIT ще събере някои от най-големите световни звезди, както и новоизгряващи музиканти, които оформят днешната музикална сцена в широк спектър от жанрове. Фенове на различни музикални направления и стилове ще се обединят в общата мисия на Starseeds – да изживеят своите суперсили в пълен размах и да ги слеят с другите с всяко ударение на ритъма.

Вълнението достига своя връх, защото след по-малко от две седмици, шампионите на Евровизия - Baby Lasagna, икони на новите музикални поколения Iniko, популярният Burak Yeter със специален гост Dimash Qudaibergen, заедно с австралийския продуцент Alison Wonderland, представяща новия си проект Whyte Fang, победителката на конкурса за песен на Евровизия Teya Dora и електризиращата инди-пънк група Keni Nije Mrtav ще украсят Главната сцена на Tesla Universe в нулевата фестивална вечер. Звездният състав на сцената на Tesla Universe в следващите нощи ще се издигне до ново енергийно ниво с ко-основателя на легендарната група Rage Against The Machine, Tom Morello, трап пионера Gucci Mane, ексцентричната сензация Oliver Tree, британските любимци Rudimental, една от най-известните поп-рап групи на всички времена, Black Eyed Peas, основателите на иконичната Sepultura – братята Cavalera, наградения френски дует Ofenbach, неуморните пънк рокери The Exploited, заедно с Alok, John Newman, Steve Angello, Kenya Grace, Sam Divine, Willy William, Dub FX, Ian Asher, Altin Gün, Azahriah, Joker Out, Ljubičice, Z++, Divolly & Markward, Lady Lee и много други имена, чиито изпълнения този сезон няма да искате да пропуснете.

Още: Carl Cox, Bonobo, Black Coffee: EXIT с най-силен електронен състав за годината (ВИДЕО)

Танцовият маратон до сутринта в mts Dance Arena през четирите фестивални нощи ще бъде воден от несравнимия майстор на електронната музика Carl Cox, заедно с мега звездите Maceo Plex, Bonobo, Black Coffee и други водещи представители на днешната техно и хаус сцена като I Hate Models, KlangKuenstler, Patrick Mason, Franky Wah, Barry Can’t Swim, Sama' Abdulhadi и Carlita. Към тях се присъединяват най-търсеното продуцентско и DJ дуо ARTBAT, Argy и Vintage Culture с световната премиера на своя b2b сет, както и изпълнения от Avantika, Desna, Mose, Human Rias, Lanna, Innēr Sense, Mene, Katalina и Dimitri J b2b Un Padre, готови да ви изстрелят от храма на електронната музика към звездите.

Нощите без спиране в NSNS Refreshed by Heineken Silver ще бъдат допълнени от изпълнения на Sara Landry, Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz, Oguz, докато иконичната сцена Visa Fusion ще предложи смесица от електронна, рок и поп музика – с гръцките рок гиганти Villagers of Ioannina City, много талантливия инструменталист Mezerg, регионалните ветерани Urban & 4, хип хоп легендите Bad Copy, Edo Maajka и Helem Nejse, с бийтове подкрепени от Grše и Kuku$.

Добавяйки блясък и специална магия на Visa Fusion ще бъдат Ida Prester & Lollobrigida, Iva Lorens и Nika Turković, докато Marčelo и банда, Marko Louis, Ritam nereda, Filip Baloš, Lufthansa, Muspell, Lakeside X, Funk Shui и Hali Gali колектив: Sitzpinker, Proto Tip и Vizelj ще обединят публики от всички поколения. Наред с утвърдените изпълнители, изгряващи звезди като Grizete, Čuvari stvari, Luka Rajić, Pretty Loud, Zhiva, Ki Klop, Kruz Roudi и Lu също ще се изявят.

Сцената Explosive, наситена от Old Spice, ще резонира със здрав звук и мощни рифове, донесени от The Casualties, Coroner, Ratos de Porao, Uada, Conflict и други иконични хардкор групи. В съчетание с провокативни рими, олд-скуул хип-хоп артисти ще смесват своите бийтове със следващите трап и рап звуци на сцената Gang Beats – с участието на Amna, Fox, Prti Bee Gee, Sajsi MC, Bejbi Motorola x Thea Texxxas, Masayah, Micka Lifa, Mlada Beba, Sassja, Tam & Jymenik, заедно с много енергични изпълнители.

Още: Ofenbach, Alok и Oliver Tree с хитове с милиарди стриймвания на главната сцена на фестивала EXIT

Новото издание на фестивала EXIT, с тема EXIT Starseeds и слоган "Пробудете нашите суперсили заедно", ще се проведе от 11 до 14 юли в Петроварадинската крепост, с Ден 0 на 10 юли. От скромно начало до звездни пътища с EXIT Starseeds, вземете си билети на актуални цени днес.