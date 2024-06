Carl Cox, Bonobo, Black Coffee: EXIT с най-силен електронен състав за годината (ВИДЕО)

Преди часове бе обявено, че в допълнение към тези впечатляващи имена, в петък, 12 юли, Арги и Винтидж Култур ще представят световната премиера на своето b2b изпълнение на сцената mts Dance Arena, а същата вечер ще се изявят и най-търсеното продуцентско и DJ дуо ARTBAT, водещата индийска продуцентка Авантинка, както и Хюман Риас и Ланна.

Титаните на електронната музика и виртуозите на бийта ще донесат най-разнообразните звукови пейзажи на други средновековни крепости на Петроварадинската крепост, с върховния лидер на хард техно звука, Сара Ландри, пристигаща на сцената NSNS Refreshed By Heineken Silver, заедно с водещи представители на ъндърграунд сцената като Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz, Oguz и много други. Жанрово разнообразие за страстните фенове с най-изтънчен вкус пристига на още три сцени – Together X House by IQOS, Urban Bug и Gaia Trance.

Подробности за артистите

Едно от главните попълнения във фантастичния състав на mts Dance Arena тази година е украинското дуо Artbat. Те са се доказали като създатели на модерната танцувална музика и само преди няколко дни техният кавър на легендарния хит на The Chemical Brothers "Hey Boy Hey Girl" направи фурор, разкривайки тяхната безрезервна фенщина. Те идват в Нови Сад след като загряха синята лагуна на Sea Star фестивала на EXIT в Умаг. Няколко дни след EXIT 2024 Artbat идват и в София.

Снимка: EXIT Festival, колаж: Actualno

Публиката на тазгодишния EXIT ще стане свидетел на историческо събитие, тъй като за първи път ще се случи сътрудничество на две големи имена – Арги и Винтидж Култур ще представят световната премиера на своето b2b изпълнение. Арги е оставил дълбока следа в света на електронната музика, а същият свят бе обогатен през март тази година с издаването на LP "New World". От своя страна, неговият сценичен партньор Винтидж Култур демонстрира безупречни умения за миксиране вече 13 години, съчетавайки мелодично и прогресивно техно с ретро хаус вибрации. Нищо по-малко не се очаква от чудото на EXIT - осемнадесетгодишната Ланна, която идва в Нови Сад след като запали атмосферата в известния клуб Hï Ibiza, рамо до рамо със звезди като Meduza&James Hype, Ida Engberg и Chelina Manuhutu.

Какво ще се случва по дни

В четвъртък, 11 юли, mts Dance Arena ще бъде водена през нощта от синонима на професията DJ - легендарния Carl Cox. Той ще бъде придружен от KlangKuenstler и инициатора на палестинския електронен звук, Sama’ Abdulhadi,. Същата вечер на съпътстващата сцена NSNS Refreshed By Heineken Silver, Йото ще запали публиката със своя прогресивен хаус сет, а на същата сцена на следващия ден, Кобозил и Естела Бурсма ще донесат своите отличителни смеси от хаус, техно и инди звуци.

За да потвърди, че EXIT е събрал "крем де ла крем" на електронната музика, събота, 13 юли, mts Dance Arena е запазена за техно майстора Maceo Plex, който ще запали тълпата заедно със звездата на новото техно поколение I Hate Models, както и ексцентричния техно и хаус магьосник Патрик Мейсън. Третият ден на фестивала на сцената NSNS Refreshed By Heineken Silver ще бъде белязан от изпълнението на известния Франсис Мерсие, с участия на Awen, Sona и други.

Снимка: EXIT Festival, колаж: Actualno

Големият финал на mts Dance Arena и тазгодишното издание на фестивала в неделя, 14 юли, ще бъде осигурен от продуцента и DJ, който разпродаде Медисън Скуеър Гардън и спечели "Грами" – Блек Кофи. Преди това легендарният Bonobo ще гръмне на същата сцена със своята уникална звукова смес, Бари Кан’т Суим ще създаде динамичен музикален пейзаж с почти перфектно хармоничните си бас линии, докато Карлита ще донесе звуците на Близкия изток. На последния ден, на сцената NSNS Refreshed By Heineken Silver, върховната магьосница на хард техно звука Сара Ландри ще се изяви, а публиката ще бъде спечелена от Хелена Хауф.

Освен двете главни електронни сцени, ще има огън и на сцената Together X House by IQOS, където Alex Wann, Antdot, Apache, Djeff, Фабрицио Марра, Кити Амор, Maxi Meraki, Mont Rouge, Сасон, Sparrow&Barbossa, Anyushka, Deaf In Mini, Fanatik и Oysha ще се редуват. Любителите на транс сцената на сцената Gaia Trance могат да очакват DJ Aquapipe, DJ Buca, DJ Cheda, Cosmic Dimension Live, DJ Damzah, DJ DaPeace, E-Clip Live, Egon's Embrace Live, DJ Filip Nikolaevic, Imaginarium Live, DJ Lazanya, DJ Manda, DJ Mikica, DJ Mita, DJ Mozza, DJ Pura, Simia Live, DJ Stole, Syned Brain Live и DJ Zarma. Обичаната малка сцена на фестивала, Urban Bug, ще приюти 2 Much b2b Vein, Hudi b2b Aljoša, Layzie b2b Techa, Migazz b2b Kornwall, Milenko b2b Arnee, Miozz b2b Stefan Jović, Neshud b2b Irkah, Neutron, Needle b2b Hori, Novak, Rade Bađin b2b Poliformat, Runy b2b Mande, S.A.B.R.I. b2b Rikaya, Stameni b2b Mark Aasgier, Teachr b2b Butterfly.eff, THE b2b Zira, Владимир Ачић b2b Danilo Vladušić, Владимир Туцаков b2b Bokun, Wise D and Kobe, and Woodie b2b Danijel Kević.

Следващото издание на EXIT фестивала, с темата EXIT Starseeds и слогана "Да събудим заедно нашите суперсили", ще се проведе от 11 до 14 юли 2024 г. на Петроварадинската крепост, като Ден 0, 10 юли, е запазен за специално изпълнение Starseeds Takeover на сцената Tesla Universe. Четиридневни билети на промо цена са налични ТУК. Продават се също така еднодневни билети и билети за специалния Ден 0.