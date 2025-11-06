CLUTCH с първи концерт в България на 20 май 2026 г.!

Легендарната американска рок група CLUTCH ще направи своя дебют в България с концерт на 20 май 2026 г. в Зала 3 на НДК. Събитието е по покана на и част от пролетната програма на Fest Team, която тази година ще добави поредната емблематична рок вечер към календара на София, дни преди грандиозния концерт на Iron Maiden на Национален стадион "Васил Левски".

Неслучайно CLUTCH са определяни като култ, общност и начин на живот. Създадена през 1991 г. от четирима приятели от гимназията в Мериленд – Нийл Фалън (вокали, китара), Тим Султ (китара), Дан Мейнс (бас) и Жан-Пол Гастър (барабани) – групата е изградила една от най-лоялните фен-бази в света на рока. Тяхната кариера започва в Джърмантаун, Мериленд, и вече повече от три десетилетия запазва същия състав – нещо рядко срещано в света на тежката музика. Музикантите споделят неразрушима лична и творческа връзка, което се усеща във всеки техен концерт – комбинация от взаимно доверие, енергия и пълна отдаденост на публиката. Техният стил често е описван като "жив организъм" – текстовете на Нийл преплитат митология, социални теми и хумор, а сценичното му присъствие е едновременно магнетично и непринудено. Самите фенове на CLUTCH често казват, че не само слушат групата, а принадлежат към нея.

Още: Музиката на легендарния Ленард Коен идва в София през юни 2026 г.

През годините CLUTCH се превръщат в символ на независимост и последователност. След издаването на 13 студийни албума, множество EP-та и лайв издания, групата остава вярна на собствения си звук – хибрид между стоунър рок, хард рок, блус и пънк енергия, поднесен с интелигентни текстове и груув, който кара тялото да се движи. Последният им албум – "Sunrise on Slaughter Beach" (2022) – е доказателство защо Clutch са едни от най-дълголетните и уважавани рок банди на сцената днес. "Classic Rock Magazine" поставя техни издания като Earth Rocker и Psychic Warfare сред 50-те най-добри рок албума на десетилетието, а "Rolling Stone" описва звука им като "груув, потопен в прах и фъз, който прави концертите им легендарни".

През годините Clutch споделят сцената със Slayer, System of a Down, Marilyn Manson, както и по-нови съвместни турнета с Mastodon, Killswitch Engage и Dropkick Murphys. Известни са с това, че всяко шоу е различно – сетлистът се променя вечер след вечер, а импровизациите на сцената превръщат всеки концерт в единствено по рода си преживяване.

На 20 май 2026 г. в Зала 3 на НДК българската публика ще стане част от този ритуал.

Билетите за концерта на CLUTCH в София стартират на цена от 66 лв. и влизат в продажба в петък, на 7 ноември 2025 г. в мрежата на Ticket Station България. Събитието е тук.