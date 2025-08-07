DJ-и от Tomorrowland с участие пред портите на Царевец

Saké организират мащабно музикално събитие пред портите на крепостта Царевец във Велико Търново на 7 септември 2025, 16:00 часа. Проект, за който почитателите на нови изживявания само са си мечтали да бъде осъществен през годините. Тази вълнуваща концепция е силно развита в световен мащаб и привлича десетки хиляди фенове, готови да се потопят в красотата и историята на съответната локация.

Повече за грандиозното събитие

Хедлайнер на събитието ще бъде италианското дуо Agents of Time - неизменна част от артистите, участващи на най-големите фестивали в цял свят като Tomorrowland, Afterlife, Zamna и много други. Участието им пред портите на Царевец ще бъде първото им в Източна Европа, което предизвиква още по-голям интерес у почитателите на електронната музика.

През последните години електронната сцена у нас се развива с все по-бързи темпове. Доказателство за това е новопоявилата се концепция със събития на уникални и нестандартни локации. Този новаторски модел набира все повече почитатели от всички възрастови групи, предлагайки изживяване, различно от стандартните клубни вечери.

Именно в това се крие същината на най-бързо развиващия се бранд на електронната сцена у нас - Saké. От своето първо събитие преди 2 години и половина до ден днешен те преобразиха уникални локации като Археологическия музей във Варна, Централния Военен Клуб в София, изоставения Терминал 1 на Летище Варна, Филхармонията в Русе и много други по един иновативен и модерен начин. Безспорно обаче предстоящото събитие на 7-ми септември пред портите на Царевец стои високо на пиедестала като мечтана дестинация.

Пригответе се за нещо велико, нещо, което ще се случи за пръв път в България. Не пропускайте събитието на годината, а може би и на десетилетието, което ще постави страната ни на световната карта на електронната сцена. Билети може да намерите на sake.bg.