Прогноза за времето - 19 октомври 2026 г. (понеделник)

Атмосферното налягане ще бъде без съществена промяна, близко до средното за месеца. През следващото денонощие от запад-северозапад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, през деня до предимно слънчево време. Значителна ще се задържи до обяд над източните райони и на места там ще превали. В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър, през нощта от запад, през деня – от северозапад. След обяд вятърът ще отслабва и стихва. Температурите още ще се повишат, минималните ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, а максималните – между 16° и 21°, в София – около 17°.

В планините

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове през по-голямата част от деня ще останат в облачния слой. На места преди обяд ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Снимка: БГНЕС

По морето

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Пред обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който след обяд ще отслабва и стихва. Максималните температури ще бъдат 17°-20°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 44 мин. и залязва в 18 ч. и 38 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 54 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 5 мин. и изгрява в 15 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

Седмична прогноза за времето за 19-25 октомври 2026 г.

Източник: meteo.bg