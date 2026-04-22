Ето кои са легендарните музиканти зад супергрупата BEAT, съживяваща звука от 80-те на King Crimson

"В периода от 1981 до 1984 г. King Crimson създаде музика, която е напълно уникална, вечна, красива, комплексна и дива. Нашата цел е да я съживим отново за феновете, които са я преживели тогава и да я представим на онези, които не са имали тази възможност." Това казва Adrian Belew, бившият вокалист и китарист на легендарната прогресив група King Crimson, за предстоящото турне на супер проекта BEAT, който събира на една сцена четирима влиятелни изпълнители. В него се включват великолепните Tony Levin, Steve Vai и Danny Carey.

Българската публика ще ги чуе на живо за първи път на концерта им на 9 юли в зала 1 на НДК. Участието им у нас King Crimson Celebrating Show е част от лятното им турне в Европа. С него супергрупата ще "отпразнува" едни от най-емблематичните си албуми – "Discipline" (1981), "Beat" (1982) и "Three of a Perfect Pair" (1984). Това са записите, които бележат периода, в който групата разширява границите на прогресив рока, а песните в тях – се превръщат в класика.

Идеята за проекта е на Belew, който от 1981 г. става фронтмен на King Crimson. BEAT се появява още преди пандемията, като желанието му е да съживи енергията на групата от 80-те години. Първоначално споделя намерението си с Robert Fripp - съоснователят на Crimson. Поради многото вече поети ангажименти тогава, Fripp отказва да участва, но дава благословията си проектът да се развие. Дори избира името BEAT като знак на приемственост и уважение към оригиналния дух на музиката.

Още: "Една вечер с Иво Димчев" и неговия бенд на Античния театър

Adrian Belew се обръща към друг изпълнител от световна класа - виртуозния китарист Steve Vai. "Трябваше да намерим заместник на Robert. Единственият човек, за когото се сетих, беше Steve Vai и то защото преди години четох едно негово интервю, в което казваше, че обожава работата на Robert и че обича онези три албума", разказва в интервю пред "Sweetwater" бившият фронтмен на King Crimson. Така към Belew и Tony Levin, бившият басист на легендарната група, се присъединява и Vai. Самият той признава, че музиката на King Crimson го грабва още като е на 21 г. Малко по-късно към тях се включва и Danny Carey, когото много хора обожават и уважават като барабанист на Tool.

"Здравейте на всички, BEAT идват в Европа през 2026. Много се вълнуваме и нямаме търпение да свирим за вас. Знаем, че отдавна го очаквате, затова ще се видим през лято 2026", това казват Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin и Danny Carey в специален поздрав към българската публика, с който супергрупата обещава голямо шоу на 9 юли.

И четиримата изпълнители имат пребогата музикална биография. Освен с King Crimson Adrian Belew е работил с легендарни групи и артисти като Talking Heads, Nine Inch Nails, David Bowie и Frank Zappa. Именно Zappa открива Belew, докато свири с тогавашната си група Sweetheart, като го кани да бъде част от предстоящото му турне. Година след това, David Bowie предлага на Belew да бъде водещ китарист и беквокал на предстоящата му международна обиколка. През 80-те Adrian периодично участва на концертите на ню уейв бандата Talking Heads като гост-изпълнител. Известен с новаторското си и нестандартно свирене, Belew умело прави и имитации с китарата си на животни, птици, насекоми, машини и др.

Още: Слушаме цялата музика от Stranger Things на живо в София!

Tony Levin е другото разпознаваемо име от King Crimson. Като басист на групата, участва в създаването именно на три от най-влиятелните албуми – "Discipline", "Beat" и "Three of a Perfect Pair". През годините той си партнира на сцената с Peter Gabriel, Yes и Liquid Tension Experiment. Levin е и един от най-разпознаваемите майстори на т. нар. чапманов стик - електрически музикален инструмент, който благодарение на него, става важна част от прогресив рока. "Да се върна към част от любимата ми музика е само по себе си удоволствие, но в компанията на този звезден състав очаквам направо да ми "скрият шапката"! Страхотно е също така, че няма просто да направим няколко концерта, а ще имаме възможност да се потопим максимално в магията", казва Levin за предстоящото си турне със супергрупата BEAT.

Българската публика отново ще има възможност да чуе на живо неповторимите рифове, които Steve Vai прави. Миналата година трикратният носител на "Грами" изнесе голямо шоу заедно с Joe Satriani. Това лято, Vai, заемайки мястото на Robert Fripp, ще изпълни някои от класиките на King Crimson. И той, подобно на Tony Levin, още в ранните си години попада под обсега на Frank Zappa, като в началото прави транскрипции за Zappa, а след това става постоянен член на групата му. Освен соловите си албуми, Vai свири с групи и изпълнители като Alcatrazz, David Lee Roth и Whitesnake.

Феновете на американската прогресив рок група Tool пък ще имат възможността да чуят и видят на живо за първи път у нас прочутия барабанист Danny Carey. Неговото свирене е много нетипично, базирано е на принципите на геометрията, науката и метафизиката и е вдъхновено от джаза. За него определението "извънземен" не е преувеличение.

Четиримата легендарни изпълнители ще потопят публиката в духа на 80-те, като единствената им среща на българска сцена ще бъде на 9 юли в зала 1 на НДК.

Още: Shores of Null са специален гост на Swallow the Sun в София

Билетите за концерта им са в продажба на ticketstation.bg на цени от 44 евро. За най-запалените фенове са налични и ексклузивни VIP пакети, които могат да се закупят в мрежата на Ticket Station и включват билет със запазено място на първите пет реда, ранен достъп до залата, ексклузивна среща и снимка преди концерта с Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin и Danny Carey, постер с автограф от турнето BEAT и специален тур мърчандайз артикул от BEAT. Наличностите са ограничени.