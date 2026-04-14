14 април 2026, 13:34 часа 295 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Гала на българската култура и музика (Opus 3) събира български и европейски звезди във Виена по повод 24 май

За трета поредна година, във Виена най-светлият български празник – 24 май, ще бъде отбелязан с бляскав гала концерт, в който своето изкуство ще покажат български и европейски виртуози, и всичко това в една от иконичните зали на световната музика - Wiener Konzerthaus.

Този път, точно в деня на Светите братя Кирил и Методий, на сцената ще има мащабно присъствие на пълния състав на един от най-добрите съвременни български оркести "Симфониета Враца" (диригент Христо Павлов), звездата на музиката, киното и театъра Орлин Павлов, легендарното джаз трио JP3 (Живко Петров Трио), световноизвестното сопрано Илдико Раймонди от Wiener Staatsoper, португалската певица Сандра Пирес, цигуларката Лидия Байч, пианистката Донка Ангъчева, Wladigeroff Brothers и още специални гости.

Концертът е най-големият спектакъл зад граница, посветен на Деня на българската просвета и култура – 24 май, и първите две, напълно разпродадени издания бяха определени като "безпрецедентен акт на българската културна дипломация". "Гала на българската култура и музика" (Opus 3) се реализира по инициатива на пианистката Донка Ангъчева и нейната артистична инициатива "Die Kunst lebt weiter" ("Изкуството продължава да живее") в партньорство с културната организация Темпо Рубато.

Програмата тази година включва:

Оркестър "Симфониета Враца"

JP3 – Живко Петров Трио

Орлин Павлов, вокали

Сандра Пирес, вокали

Лидия Байч, цигулка

Донка Ангъчева, пиано

Илдико Раймонди, сопран

Мадлен Чобанова, сопран

Wladigeroff Brothers – Александър и Константин Владигеров

Теодора Митева, виолончело

Артистичен директор: Донка Ангъчева

Диригент тази година е Христо Павлов, а водеща – младата актриса с български и испански корени Киара Базага.

Концертът включва произведения от: Фредерик Шопен, Франц Лист, Астор Пиацола, Франц Лехар, Парашкев Хаджиев, Мануел де Фая, Александър Владигеров, Панчо Владигеров, Ерос Рамацоти, Живко Петров.

Един от големите акценти ще е музикалният дует между Орлин Павлов и Сандра Пирес, които за първи път пред виенската публика, заедно със Симфониета Враца и солисти, ще изпълнят версия на песента "Here I Am", аранжирана специално за този концерт.

Гала на българската култура и музика (Opus 3) се реализира с подкрепата на Посолството на Република България във Виена и Български културен институт "Дом Витгенщайн", под патронажа на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия г-жа Десислава Найденова-Господинова.

Билети ще откриете ТУК.

Симфониета Враца

В центъра на музикалната програма е участието на оркестър "Симфониета Враца" - един от водещите български симфонични оркестри с активна международна концертна дейност. Оркестърът продължава и развива традициите на Държавна филхармония - Враца, създадена през 1973 г. като наследник на оперния оркестър на града, основан още през 1909 г. Репертоарът на "Симфониета Враца" обхваща произведения от всички епохи и жанрове на световното музикално изкуство. Специално място заема българската музика - от утвърдени класици до съвременни композитори. В състава участват музиканти от различни държави в Европа и света. Оркестърът работи с водещи български и международни солисти.

Христо Павлов

Христо Павлов е диригент, композитор и флейтист, лауреат на национални и международни конкурси. В периода 1990-2014 г. е солист-флейтист в Симфоничния оркестър на БНР, а паралелно с това развива активна диригентска кариера в България и чужбина. От 2017 г. е директор и главен диригент на Симфониета - Враца. Дирижирал е престижни симфонични оркестри и оперни състави в Европа и извън нея, сред които Чешката филхармония, Thüringer Symphoniker, Дъблинският филхармоничен оркестър, Софийската филхармония и Симфоничният оркестър и хор на БНР. Работил е с изявени международни и български музиканти, а като диригент и продуцент участва в стотици записи за музикални, филмови и медийни продукции. Част от тези проекти са отличени с международни награди, включително EMI, както и с престижни номинации за "Грами" и "Оскар". Освен активната си концертна дейност, Христо Павлов има и значим принос като преподавател и музикален ръководител. Той е доктор и доцент по симфонична оркестрация в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в София и участва в международни образователни програми в областта на дирижирането, оркестрацията и филмовата музика.

Донка Ангъчева

Донка Ангъчева е пианистка с международно признание, Bösendorfer Artist, президент на Международното шопеново дружество и артистичен директор на Гала на българската култура и музика. През 2023 г. австрийското списание "Look" я отличава като Жена на годината. Тя е основател на артистичната инициатива "Die Kunst lebt weiter". През 2025 г. е удостоена от Република Австрия с едно от най-високите отличия – Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ("Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия").

Илдико Раймонди

Фотограф: Julia Wesely

Австрийското сопрано Илдико Раймонди е дългогодишна солистка на Виенската държавна опера. Репертоарът ѝ включва над 50 оперни и оперетни роли - от Моцарт до съвременни композитори. Гостува на престижни сцени и фестивали в Европа, Азия и Америка. Особено място в нейната работа заема съвременната музика и камерното пеене. От 2015 г. е професор по солово пеене в Университета "Моцартеум" в Залцбург, а от 2025 г. ръководи Schubertiade Atzenbrugg. Носител е на титлата "Камерзенгерин" на Австрия и на Австрийския почетен кръст за наука и изкуство.

Сандра Пирес

Сандра Пирес е международно призната португалска певица и актриса. Родена в Португалия, впоследствие се мести в Австралия, където още на 15 години печели телевизионното шоу за таланти Pot of Gold. През 1992 г. подписва договор с BMG и се установява трайно във Виена. През 1997 г. издава англоезичния хит "Here I Am", кавър на супер хита на Ерос Рамацоти "Adesso Tu". Пиреш има успешна кариера и в музикалния театър - изпълнява ролята на Мария в "The Sound of Music" във Volksoper Wien, както и Нели Форбуш в "South Pacific". През 2021 г. печели втория сезон на The Masked Singer Austria.

Орлин Павлов

Орлин Павлов е български певец и актьор с дългогодишна кариера на музикалната и театралната сцена. Започва като вокал на група "Каффе", с която печели националния конкурс за Евровизия през 2005 г., след което развива успешна солова кариера. Има много хитове и съвместни проекти с утвърдени български артисти. Участва в телевизионни формати като "Dancing Stars" и "VIP Brother", които печели, и се изявява активно в театъра, киното и телевизията. Сред ролите му са главната роля във филма "Живи легенди" и участието му като Жавер в мюзикъла "Клетниците" на сцената на Софийската опера. Паралелно с поп кариерата си, развива и джаз проекти, пее като солист на големи биг бенд и симфонични оркестри.

JP3 (Живко Петров Трио)

JP3 е създадено през 2006 г. и е най-известната джаз формация в България. В състава му участват Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани). Дебютният албум "Understandable" излиза през 2007 г., следван от "It’s a Dream" (2012), "Between the Worlds" (2015) и "Change the Way" (2020). Албумът "On the Way" (2022) се нарежда сред най-излъчваните джаз записи в радиостанциите в САЩ и Канада през 2023 г., а "Beyond the Flesh" (2024) достига първия етап на номинациите за GRAMMY® 2025. През 2025 г. излиза и оригиналният саундтрак към филма "Плът" ("Flesh") с музика на Живко Петров, записан с участието на триото.

Лидия Байч

Лидия Байч е сред водещите цигуларки на съвременната международна сцена. Родена в Санкт Петербург, тя започва да свири на четиригодишна възраст, а по-късно продължава обучението си във Виена при проф. Борис Кушнир. Още като дете печели международни конкурси, а на 16 години получава Grand Prix d’Eurovision и отличието "European Musician of the Year", връчено от лорд Йехуди Менухин. Изнася концерти като солистка по цял свят - в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Индия. Работила е с диригенти като Адам Фишер, Филип Жордан, Юрий Темирканов, Юка-Пека Сарасте, Лорин Маазел и други. Свири с оркестри като New York Philharmonic, Tokyo Philharmonic Orchestra, NHK Symphony Orchestra, Vienna Symphony Orchestra, Orchestre National de France и Gewandhausorchester Leipzig. Като камерен музикант си партнира с изявени изпълнители, сред които Хелмут Дойч, Нобуко Имаи, Борис Гилтбург и Донка Ангъчева. Дискографията ѝ включва записи за Deutsche Grammophon. Понастоящем е професор във Виенския университет за музика и сценични изкуства и артистичен директор на Schloss Thalheim. През 2022 г. е отличена със "Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия". Свири на цигулка Jean-Baptiste Vuillaume от 1860 г.

Wladigeroff Brothers

Александър и Константин Владигеров са представители на третото поколение на една от най-значимите музикални фамилии в България. Родени в София, те са правнуци на композитора Панчо Владигеров и продължават неговата традиция, съчетавайки български музикални елементи със съвременно звучене. След обучението си в София, двамата се установяват във Виена, където развиват активна концертна дейност. Александър свири на тромпет и флюгелхорн, а Константин - на пиано и кларинет, като е и композитор. С албумите си те изграждат собствен стил, в който се преплитат класика, джаз и балкански ритми. Проектите им се отличават с енергия, виртуозност и силно авторско присъствие.

Теодора Митева

Теодора Митева е българска виолончелистка с активна международна кариера. Родена в Русе, тя започва да свири на ранна възраст и продължава обучението си във Виена при проф. Валентин Ербен, завършвайки с отличие. Лауреат е на международни конкурси и носител на стипендии от Herbert von Karajan Foundation и Alban Berg Foundation. Като солистка е свирила с оркестри в Европа и Южна Америка, както и във Wiener Musikverein. Активна е и в камерната музика, с участия във фестивали като Liszt Festival Raiding и Chopin Festival. Участва и в проекти извън класическата сцена, включително записи на филмова музика. Свири на виолончело Honoré Derazay от 1860 г.

Партньор на Гала на българската култура и музика (Opus 3) е Bulgaria Wants You - платформа, чиято мисия е да покаже възможностите за кариера и живот в България. Чрез своята дейност инициативата предоставя детайлна информация относно стандарта, начина на живот и свободните работни места в различните региони на страната.

Повече за събитието:

https://www.facebook.com/events/4732706133629740

https://www.diekunstlebtweiter.com/

Яна Баярова
