Група D2 пусна първата си плоча с най-големите си хитове

Обичаната българска рок група D2 представи двойна лимитирана плоча с колекционерска стойност. Тя е кръстена D2 Live и е събрала най-емблематичните и хитови песни на бандата за всичките им 25 години на сцена.

В рамките на 25 години D2 създадоха музика, която се превърна в саундтрак на хиляди моменти – концерти, пътувания, приятелства, бунтове, любов. Сега за първи път тази музикална вселена е събрана в две плочи, които проследяват еволюцията на групата – от ранните им експерименти до зрелия, мощен и разпознаваем звук, който продължава да определя българската музикална сцена и днес.

D2 Live е специално издание, събрало четвърт век история, звук и енергия. По повод 25 години заедно на сцена, D2 направиха юбилеен концерт през май 2024 в Зала 1 на НДК и именно неговият пулс и експлозия може да се усетят в този музикален продукт. "Ледено момиче", "100 години", "Две следи", "Не мога да спра да те обичам" са само част от заглавията, чиито заряд владее вече няколко поколения.

Юбилейното издание D2 Live впечатлява не само със селекцията, но и с високото качество на целия продукт – прецизно мастериран звук, висококачествен печат и стилен арт дизайн, вдъхновен от ключови моменти в кариерата на групата. Това е винил за слушане, за събиране, за подаряване… за пазене. Това е винил за всички, които носят духа на стойностната музика в сърцето си.

Музикалното бижу може да се закупи от онлайн магазина d2shop.bg.