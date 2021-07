Хиляди излязоха от реалността в първата вечер на фестивала SUNLAND by EXIT

Фестивалната еуфория на SUNLAND/EXIT завладя близо 10 000 човека на плаж Перла в Приморско. Общо 4 сцени събраха на едно място феновете на добрата музиката, а фестивалният маратон стартира с хедлайнерите S.A.R.S. Култовата банда от Белград беше посрещната с нетърпение от българската публика, за да изпълни най-големите си хитове.

Фронтменът на алтернативната рок група – Жарко Ковачевич, поздрави българската публика и заедно с феновете изпяха най-големия си хит Perspektiva. Преди тях JEREMY? благодариха за това, че един от световните major фестивали вече е у нас. Тази година EXIT празнува своята 20 годишнина, като Sunland е първото издание у нас.

Паралелно с тях на сцена Stroeja пред толкова многобройна фестивална аудитория So Called Crew дадоха най-доброто от себе си. Гената, Григовор и Жлъч екзалтираха публиката до малките часове на нощта.

DJ сетът продължи до сутринта със сетовете на MAGDALENA, EELKE KLEJN, AFTER AFAIR.

Тази вечер на голямата сцена излиза сензацията Керана, която заедно с Космонавтите ще взриви фестивалния камп. След нея Ъпсурт ще зарадват своите фенове, а в ранните часове на нощта британската рап дива IAMDDB и световната звезда на eлектронната сцена Nina Kravitz ще пренесат SUNLAND публиката в света на музиката.

Програмата в оставащите дни

Очаквайте още Innerglow, Jin Monic, P.I.F., Остава, Ревю, Retro Party: Marty G&Anton Hristov, DJ Stage, Preyah, Руши, Ofenbach, Guy, Metropolis DJs, Cool Den, Габана , Спални места,Таралеща, No More Many More, Спенс, NDOE, Stroeja DJ Set, Martin Mihaylov&Anton Hristov и много други - общо над 50 часа световна и българска музика на живо.

По дни и часове програмата за MAIN STAGE изглежда така:

Петък:

18:00 ч. – DJ Warm Up

19:00 ч. – The Top Stoppers&WICKEDA

21:00 ч. – Керана и космонавтите

22:30 ч. – Ъпсурт

00:00 ч. – IAMBBD

01:00 ч. – MATADOR

02:30 ч. – NINA KRAVIZ

04:30 ч. – TIJANA T

Събота:

19:00 ч. – DJ Warm Up

21:00 ч. - Preyah

22:30 ч. - Руши

00:00 ч. - OFENBACH

01:30 ч. – GUY J

03:00 ч. – METROPOLIS DJs / Steven / Smurf / Miss Lidiya

Как може да станете част от Sunland by EXIT

Можете да закупите билет на epaygo.bg и bilet.bg, касите на EasyPay или на място. Всеки билет има уникален баркод, който е валиден само веднъж.

Билетите варират в зависимост от продължителността на престоя - еднодневният дава достъп до всички зони с изключение на VIP зоната в рамките на един ден срещу 40 лв.

Билетът за 3 дни ще ви струва 99 лв. с достъп до всички зони с изключение на VIP зоната. Фестивалът предоставя възможност за къмпингуване на място - билет къмпинг е 30 лв. за палатка в прохладната гора на фестивала. Палатки не се подсигуряват от фестивала, а билетът важи за един човек.

VIP билетът за 1 ден е 150 лв. с включени 100 лв. консумация, достъп до VIP зоната и цялата фестивална зона. Премиум VIP билетите са на стойност 250 лв. с включени 200 лв. консумация, достъп до Premium VIP зоната и цялата фестивална зона. Sunland предлага и Ултра VIP билет за 350 лв. с включени 300лв. консумация, достъп до Ultra VIP зоната и цялата фестивална зона.

За повече информация може да посетите https://sunlandfestival.com.