Живко Петров представя новия си албум в Sofia Live Club

След появилия се в разгара на пандемията проект "Change the Way" и последвалия го "On the Way", който стана вторият най-слушан джаз албум в САЩ за 2023 година, JP3 продължават да провокират сетивата и да превръщат света в едно по-красиво и мечтателно място с музиката от новия албум "Beyond the Flesh", написана специално за саундтрака към филма на режисьора и сценарист Димитър Стоянович "Плът".

Музикалният път на JP3 е белязан от устойчивост и постоянство, които будят възхищение – триото винаги поддържа високо ниво и качество на своята музика, изпипвайки албумите си до най-малкия детайл. В това отношение 6-ят албум на триото е поредният брилянтен пример.

Всяка среща с творчеството на маестро Живко Петров е специално естетско изживяване, което вълнува и оставя ярка емоционална следа. В записите на албума, голяма част от които отново са записани в Радио Варна, се откроява характерната звучност на групата, белязана от любовта на Живко Петров към красивите мелодии и неговия изящен композиторски почерк, който го превръща в чувствителен разказвач. Пианистът умее да разказва истории чрез музика, а чувствителният разказвач, както е в неговия случай, успява не просто да ни накара да чуем музиката, а да я съпреживеем.

Още: Виртуозният пианист Ричард Клайдерман се завръща в България през 2025 г.

"Идеята е всеки тон да се съпреживее, слушателят да го усети, да го почувства по неговия си начин" – споделя Живко Петров. Албумът включва 12 пиеси. Композиции като "Part of Me", "Flesh", "Genesis", "Lovers Waltz", "Black Dress", "One More Step", "Tell Me Something", "Deep Inside", "The Other Face", "The Real Thing" и едноименната пиеса "Beyond the flesh" разказват за живота, който преминава през нас, изпълнен с нашите мечти, любови, радости, тъга и в крайна сметка, когато настъпи моментът да се разделим с него, разбираме, че животът е имал смисъл и той продължава и след нас. В албума участва и брилянтният китарист Христо Вичев, който живее и твори в САЩ.

Билети за концертите може да намерите в мрежата на Ивентим ТУК, в касите по места и на тел. 0894 898 098. Турнето се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Още: Рецитал на Людмил Ангелов с Шопен и Лист на "Европейски музикален фестивал"