Jonathan Roy за първи път в София през май 2024 г.

Концертът на Джонатан Рой е част от европейското му турне за представянето на неговия нов албум "Life Distortions" в Строежа на 29 май 2024 г., а Рой обещава незабравима вечер на истинско, неподправено артистично изкуство. Както той самият казва: "Чувствам се като котка от старата школа, която създава тази странна поп алтернативна музика, но това ми харесва".

Повече за Джонатан Рой

Джонатан Рой е канадски артист, чието музикално пътешествие е белязано от неуморен стремеж към автентичност и искреност. От дебютния си албум през 2009 г. до последния - "Life Distortions", Джонатан последователно се развива, оставайки верен на уникалното си звучене. С над 90 милиона стрийминга в YouTube и предана база от фенове, Джонатан продължава да разширява границите на музикалната индустрия.

Предстоящият албум на Джонатан е кулминацията на тази еволюция, като предлага все по-пълно изразяване на уникалното му звучене. Албумът, включващ най-новия сингъл "Stay in Bed and F*** (While the World Burns)", демонстрира винтидж мелодия, която напомня на Motown запис, но със съвременен R'n'B бекбийт, който добавя острота към неговите задушевни вокали.

Продуциран в сътрудничество с музиканта и продуцент Brian Howes, носител на наградата "Juno" и с редица опитни продуценти, "Life Distortions" е доказателство за привързаността на артиста към култа за автентичност. Албумът запазва силните зарибяващи мелодии, които го превърнаха в лидер в класациите, но и успява да навлезе в нова саунд територия – по-истинска за него от всякога.

Билетите за клубното участие на Джонатан Рой вече са в продажба в мрежата на tickestation.bg и цените стартират от 22 лв. Събитието във фейсбук е тук.

